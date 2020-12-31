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台南最新寒害出爐 七股魚損800斤將軍等地玉米倒伏

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市傳出部分虱目魚凍傷。圖／南縣區漁會提供
台南市傳出部分虱目魚凍傷。圖／南縣區漁會提供

台南地區部連續兩天低溫，今天一整天更不見陽光，部分農漁產傳出零星災情，其中，七股虱目魚損約800台斤，將軍等地硬質玉米也倒伏，農業局評估，若溫度不回升，養殖業恐有另波災情。

農業局統計這一波寒害最新災情，漁業部分，至今天下午下班前，接獲七股區公所通報3名漁民所文蛤池混養虱目魚受損，魚塭被害面積約20公頃，魚損約800台斤，未達5％災損查報標準，請區公所持續監測查報掌握災損情形。

今下午農業局也邀集農糧署南區分屬、台南區農業改良場及區公所等單位，勘查倒伏的玉米田區，包含將軍區硬質玉米50公頃、青割玉米20公頃；鹽水區硬質玉米40公頃；學甲區硬質玉米2公頃；下營區硬質玉米18公頃。其中，將軍區及鹽水區玉米品種民豐6號倒伏超過2成以上，將專案報送農糧署辦理現金救助。

強風肆虐，台南地區部分玉米田倒伏受損。圖／農業局提供
強風肆虐，台南地區部分玉米田倒伏受損。圖／農業局提供

災損 軍區

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