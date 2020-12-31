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南市勞參率62.4％六都居冠 職訓評核再獲金牌
台南市政府勞工局職訓就服中心今辦理年終成果記者會，勞工局表示，台南市失業率是3.8％，勞工參與率62.4%，都居六都之冠，這是全市勞工朋友一起打拚努力的成果。
現場也帶來今年學員最新微電影作品「疼心」，影片中描述勞工家庭在遭遇職災時所發生問題，被迫放棄熱愛音樂夢想，在勞工局職災個管員協助，以及各房屋修繕工會志工們齊力協助案家改善住宅環境，在今年夏天展開一場有情有疼心的故事。
勞工局長王鑫基說，今年因新冠肺炎(COVID-19)疫情，有企業受到影響導致減班休息或勞工失業；勞工局本於「救急要即時」理念，率六都之先推動「防疫安心上工計畫」，提供200個市府部門工作機會，協助受到疫情影響減班休息或失業勞工短期就業，成為全國最快完成防疫上工縣市；其中勞工領袖大學菁英班採取「視訊教學」，讓在職勞工學習不中斷，各項訓練業務成果在109年度TTQS(人才發展品質管理系統)評核再獲金牌肯定，10年連續金牌也創下全國唯一公部門機關獲獎殊榮。
勞工局職訓就服中心業務成果在「促進就業」方面，109年度辦理4場大型、2場中型就業博覽會，提供28,314個就業機會、服務325家廠商、8,600人次參與，另因應需求辦理234場的小型徵才活動，平均初媒率達5成以上。
勞工局說，今年獲勞動部勞動力發展署TTQS評核榮獲金牌肯定，創下全國唯一公部門機關10年連續金牌的佳績，更帶動南門勞工育樂中心連續7年榮獲金牌；勞工局帶領民間工會共同培育勞工職能，大台南總工會也連續8年榮獲金牌，經由政府部門與民間工會共同協力打造本市人才培育平台，共計榮獲25面金牌肯定。
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