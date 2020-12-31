季節限定「興華跳蚤市場」 年終開市義賣做公益

今天是2020年最後一天，雲林縣麥寮鄉興華國小舉辦跳蚤市場義賣獻愛，選擇超多樣化的商品有娃娃、直升機、文具及飾品等，還有家長親手製作卡通熊造型饅頭義賣，校方粗估所得逾1萬元，部分所得將捐給慈善團體。

活動承辦人林益誠說，除有小朋友用心準備的二手物及用不到的新物，連農產品、手工饅頭、巧克力鬆餅及傳統小蛋糕也入列，有得吃又有得逛，熱鬧的跳蚤市場瞬間成了歡樂園遊會。

林益誠表示，每年歲末學校皆會舉辦跳蚤市場，讓小朋友整理家中堪用或全新但用不到的物品帶到校販售，除讓物品再次被充分使用，部分所得捐給慈善團體，也讓孩子體悟自己也有能力幫助他人。

三年級周天後分享家中經營糕餅店，家人昨天特地製作8塊傳統小蛋糕到校義賣，廣受歡迎，一上架就熱銷一空；五年級鄭羽溱說，最近家中有許多花生，今天販售的花生也賣光光，宛如代表著「好事要發生！」