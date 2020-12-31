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季節限定「興華跳蚤市場」 年終開市義賣做公益

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣麥寮鄉興華國小跳蚤市場是學子每年歲末都超期待的主題活動，大家用心準備二手物或用不到的新物義賣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉興華國小跳蚤市場是學子每年歲末都超期待的主題活動，大家用心準備二手物或用不到的新物義賣。記者陳苡葳／攝影

今天是2020年最後一天，雲林縣麥寮鄉興華國小舉辦跳蚤市場義賣獻愛，選擇超多樣化的商品有娃娃、直升機、文具及飾品等，還有家長親手製作卡通熊造型饅頭義賣，校方粗估所得逾1萬元，部分所得將捐給慈善團體。

活動承辦人林益誠說，除有小朋友用心準備的二手物及用不到的新物，連農產品、手工饅頭、巧克力鬆餅及傳統小蛋糕也入列，有得吃又有得逛，熱鬧的跳蚤市場瞬間成了歡樂園遊會。

林益誠表示，每年歲末學校皆會舉辦跳蚤市場，讓小朋友整理家中堪用或全新但用不到的物品帶到校販售，除讓物品再次被充分使用，部分所得捐給慈善團體，也讓孩子體悟自己也有能力幫助他人。

三年級周天後分享家中經營糕餅店，家人昨天特地製作8塊傳統小蛋糕到校義賣，廣受歡迎，一上架就熱銷一空；五年級鄭羽溱說，最近家中有許多花生，今天販售的花生也賣光光，宛如代表著「好事要發生！」

校長王瓊慈說，「興華跳蚤市場」是季節限定，且只在年終開市，小朋友們都非常期待，學子除能透過活動循環使用物品，藉機也建立環保觀念、減少浪費行為；校方也整理淘汰書籍，讓學生憑2張發票兌換1本書，募集而來的發票將捐予社福團體。

雲林麥寮興華國小整理淘汰書籍，讓學生以2張發票兌換1本書，並將募集來的發票捐予社福團體。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮興華國小整理淘汰書籍，讓學生以2張發票兌換1本書，並將募集來的發票捐予社福團體。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉興華國小跳蚤市場是學子每年歲末都超期待的主題活動，大家用心準備二手物或用不到的新物義賣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉興華國小跳蚤市場是學子每年歲末都超期待的主題活動，大家用心準備二手物或用不到的新物義賣。記者陳苡葳／攝影

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