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影／不見陽光 北門井子腳鹽田送夕陽明年再來
頂著12度低溫， 2020台南北門井仔腳鹽田送夕陽活動，今傍晚展開，會場吸引約200名遊客，惜天公不作美，不見落日餘暉，相約明年再來。
由北門商圈與佳里商圈主辦這次送夕陽活動，明元旦還舉辦兒童寫生及美食健走，在地興安宮皆有提供平安湯圓，低溫當前，遊客來一碗更覺溫暖。
下午2點由北門區在地國小及社團表演，市立民族管絃樂團3點半開始在鹽田樂音飄揚，4點半開始嘉賓聚集在鹽田旁等待地表最美夕陽，希望揮別2020所有陰霾、迎接2021新希望。
雲嘉南風管處長徐振能、台南市觀旅局長郭貞慧、台南市議員謝財旺、北門區長張明寶、佳里區長朱雅宏等人與會，因實在太冷，致詞時間也大幅縮短。
不過，台南今一整天都是陰天，與會遊客等到傍晚5點許不見陽光露臉，趕緊把握時間在鹽田拍照「到此一遊」過過癮，樂在其中。
北門商圈理事長王淑梅表示，北門區甫入選交通部觀光局認證經典小鎮，有不論是自然、人文、美食、建築、文化都值得旅客一來再來、細細玩味。
明上午9點起還有美食健走小旅行活動，美食健走活動邀請北門在地產業16個店家，提供美食烏魚子、白蝦、洋香瓜、魚丸湯、虱目魚香腸、雞蛋糕、北門豆花等，下午並有藍調爵士樂團演唱。
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