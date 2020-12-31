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冷到連牠受不了 聖母山莊首見長鬃山羊躲廁所避寒拉屎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高度不高的聖母山莊，第一次見來自高海拔的長鬃山羊躲進廁所避寒，眼神無助，還拉了一地的羊大便。圖／翻攝黃志全臉書
高度不高的聖母山莊，第一次見來自高海拔的長鬃山羊躲進廁所避寒，眼神無助，還拉了一地的羊大便。圖／翻攝黃志全臉書

這波寒流來襲，冷到連位於高海拔的長鬃山羊都受不了，跑下山躲進宜蘭礁溪鄉聖母山莊的廁所避寒，被山友發現時牠雙眼無助、微微發抖，還拉了一地大便。黃姓山友說，聖母山莊僅海拔900公尺，能巧遇牠，是109年尾燈的最大收穫。

台灣長鬃山羊又稱台灣野山羊、台灣羚羊等，屬於台灣特有種，通常在海拔1、2000公尺的山區活動，包括玉山南峰、南湖和雪山等高山都可以見到牠們的足跡。

不過在人來人往的聖母山莊倒是第一次看到這位嬌客，山友黃志全昨天下午5點多，冒著寒風刺骨走到聖母山莊時，想說要上廁所，卻在男廁內看見長鬃山羊躲在廁所避寒，當時也被嚇一跳；山上氣溫接近零度，更高海拔的山區可能到零下，可把這隻長鬃山羊凍壞了。

黃志全把109年的歲末驚喜貼在自己臉書，與山友分享，網友驚呼「哇，不用到雪山黑森林就可以看到了」、「勁得難喔」；不過，也有人發現長鬃山羊拉了1、20顆羊大便在廁所，想要再上山找牠，已不見芳蹤。

山友 雪山

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