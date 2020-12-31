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首座重建危橋通樂！ 台西居民歡喜見證N13號橋啟用

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左二）今天主持台西鄉永豐村N13號橋通車啟用典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今天主持台西鄉永豐村N13號橋通車啟用典禮。記者陳苡葳／攝影

宜蘭南方澳大橋去年10月1日斷裂崩塌，引發各縣市對橋梁安全關注。雲林縣政府馬上盤點縣內橋況，共有16座U4等級（須立即改善）危橋，其中10座必須打除重建，位在台西鄉永豐村內N13號橋即是當時第一座封閉橋梁，今天峻工通車。

今天通車啟用典禮由張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人上香祈福，鳴炮後與當地民眾走過新橋；附近因有許多魚塭，養殖戶開心表示「安全的橋通了，賺錢的路也通樂！」

張麗善說，雲林縣雖是全國未完成維修橋梁最多的地方，有16座之多，但為民眾安全起見，縣府工務處逐一檢視各橋梁損壞情況，「採一面安檢、一面進行經費申請流程」加快修橋腳步。

永豐村N13號橋是農漁民每天通行的要道，張麗善指出，該橋長30公尺，寬僅5公尺，但是交通負荷量大，長年使用下，不僅護欄毀損、鋼筋明顯外露且鏽蝕嚴重，橋身、橋面混凝土也嚴重剝落，經盤點後，縣府籌措1200萬元，去年10月2日封橋、啟動重建，今年7月開工，歷經半年終在今天完工。

「整體重建速度領先全國」工務處長汪令堯說，已重建完成橋梁口湖鄉廣西橋、椬梧西橋、第N24號橋、第N15號橋及四湖鄉第N9號橋；台西鄉第N11號橋、口湖鄉德鴻橋和林厝大排水橋則預計農曆春節左右完工；口湖鄉下崙3號橋今年7月22日動土開工，因工期較長，約明年4月就能完工。

「有一條安全的路，是民眾生活基本權利」張麗善說，危橋危機四伏「何時發生意外無人預料」，尤其多數橋梁位在偏鄉村落或沿海，橋不大又不起眼，但卻是當地住民仰賴的交通大道，希望所有橋梁重建完成後，保護鄉親往來安全無虞。

雲林縣長張麗善（左四）、縣議會副議長蘇俊豪（左三）、台西鄉長林芬瑩（右二）等人與當地民眾一起走過台西鄉永豐村N13號新橋。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）、縣議會副議長蘇俊豪（左三）、台西鄉長林芬瑩（右二）等人與當地民眾一起走過台西鄉永豐村N13號新橋。記者陳苡葳／攝影
雲林縣台西鄉永豐村N13號橋交通負荷量大，長年使用下不僅護欄毀損、鋼筋明顯外露且鏽蝕嚴重，橋身、橋面混凝土也嚴重剝落。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉永豐村N13號橋交通負荷量大，長年使用下不僅護欄毀損、鋼筋明顯外露且鏽蝕嚴重，橋身、橋面混凝土也嚴重剝落。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉永豐村N13號橋今天通車啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣台西鄉永豐村N13號橋今天通車啟用。記者陳苡葳／攝影

口湖鄉 張麗善 漁民

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