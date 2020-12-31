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寒流來襲他們仍選擇住地下道 人安基金會：歡迎來避寒
強烈寒流來襲，嘉義市府社會處與人安基金會等單位，昨晚啟動為街友送暖活動，準備熱食、毛毯、暖暖包，拜訪露宿街頭街友，部分街友原本住公園，晚間都到嘉義車站地下道避寒，社會處表示，除提供禦寒物資，人安基金會也開放二樓供街友夜宿。
嘉義市社會處追蹤關懷在案街友有50人，多數集中在火車站前地下道、中正公園和文化公園，另有不固定街友約40人，昨天寒流來襲，社會局與人安基金會嘉邑城隍廟，透過廚師工會、三賢宮慈善會和牛大寶麵食館贊助支援，提供禦寒物資、牛肉湯麵給街友。
嘉義市府社會處長林家緯表示，昨晚7點先到人安基金會發放熱湯、毛毯、發熱衣等物資，現場約有50多名街友來領取，約9點到火車站地下道，提醒寒流來襲，勸留宿街友回家，或改到人安住宿，但現場16名街友，多數無意願離開，現場也發放禦寒物資。
「歡迎來基金會避寒！」人安基金會嘉義平安站站長黃宸宏表示，嘉義站可提供約30個床位給街友，昨天到各地勸說、提醒寒流後，有1名街友晚間入住，目前還有10多個床位，另入住前也會做基本體檢、量體溫。
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