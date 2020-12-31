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政院認瘦肉精零檢出條例無效 嘉義縣明起標示稽查

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
美萊豬明天開放進口，嘉義縣衛生局明天全面啟動肉品標示稽查。圖／衛生局提供
美萊豬明天開放進口，嘉義縣衛生局明天全面啟動肉品標示稽查。圖／衛生局提供

美萊豬明天開放進口，綠營完全執政的嘉義縣議會通過乙型受體素（瘦肉精）零檢出，違者開罰，行政院今天宣布地方食安自治條例修訂與中央法規牴觸無效；縣長翁章梁說，照中央規定；衛生局明天全面啟動肉品標示稽查。

依地制法，議會通過自治條例需送中央核定，才能實施，針對行政院宣布食安自治條例違憲無效、不核定；翁章梁說，按照中央規定執行，議會通過食安條例，依地制法要送中央核定，還是會送中央。

衛生局代局長趙紋華說，還未接到議會會議紀錄公文，接到會依地制法報中央，不核定，不會提釋憲聲請，一切照中央規定執行，目前已輔導有標示豬肉來源的店家共2866家（製造業216家；市售896家；餐飲業1754家）。

因應明起強制標示「肉品及使用原料原產地標示」，確保產地資訊公開透明，讓消費者安心自由選購，明天啟動專案稽查，包括大賣場、超市、傳統市場、零售通路商、餐廳、火鍋店、燒烤店、便當店及小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯、豬油或是含豬肉及可供食用部位的食品等業別都要清楚標示。

趙紋華說，使用肉品（豬肉及牛肉）應依「散裝食品」、「包裝食品」及「直接供應飲食場所」供應食品豬肉以及豬可食部位原料之原產地標示規定」，於容器、外包裝或直接供應飲食場所，以中文顯著標示豬肉及豬可食部位原料之原產地（國）。

如經查獲肉品加工產品未標示原產地（國），可依違反食安法第22條及第25條規定，處以3萬元以上300萬元以下行政罰鍰，若標示不實可依食法第28條規定，處以4萬元以上400萬元以下行政罰鍰。衛生局製作各種標示版本，提供業者張貼店內明顯處，歡迎業者前來索取，可洽衛生局藥物食品管理科，專線（05）3620613、3620590。

美萊豬明天開放進口，嘉義縣衛生局明天全面啟動肉品標示稽查。圖／衛生局提供
美萊豬明天開放進口，嘉義縣衛生局明天全面啟動肉品標示稽查。圖／衛生局提供

衛生局 食安 肉品

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