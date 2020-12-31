台南元旦升旗照常舉辦 不主動邀請民眾參加

台南市明天元旦升旗典禮如期舉辦，但市長黃偉哲表示，除了疫情出現新變化，又適逢寒流來襲，因此升旗典禮不主動邀請民眾參加，請市民盡量在家，配合防疫又保暖。

民政局表示，民治南瀛綠都心公園升旗典禮明天上午6時登場，因結合青商會健走活動，將控制參加人數在1000人以下，民眾若要進場，入口有設置紅外線熱感應儀檢測體溫，並噴灑酒精，全程戴口罩，必須攜帶手機，掃描QRcode，落實實名制、實聯制。

另外，會取消競賽型活動，縮短活動路線及時間，民眾除了補充水分之外，場內禁止飲食。現場不提供摸彩品，得獎者以電話通知，並以100名為一單位分流出發。

至於永華市政中心2樓廣場的升旗典禮，會取消原訂的表演，僅保留升旗儀式，同時規畫出入口管制、實聯名制、量體溫及雙手消毒、全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施。

民政局呼籲，正在居家隔離或檢疫者、正在自主健康管理者以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者等3類民眾千萬不能來參加活動。