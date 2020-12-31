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影／與你一起慢慢變老！日照中心辦銀髮婚禮幫阿嬤圓夢
嘉義市陽明日照中心為了為幫結婚50年，沒機會穿婚紗的坤山伯與月娥嬤圓夢，邀請機構內4對結婚50年以上銀髮夫妻，舉辦「情牽伴世紀，銀髮婚禮圓夢」活動，今天穿上婚紗圓夢，並由市長黃敏惠等人陪同走過紅地毯，接受眾人祝福。
「執子之手，與子偕老！」黃敏惠、陽明長照機構董事長謝景祥、市議員蔡文旭、陳家平、戴寧、凌子楚，今天都到陽明日照中心，參加這場銀髮婚禮，並陪賴坤山與賴葉月等4對銀髮夫妻走過紅地毯，親友們還拉禮炮、撒紙花祝福，場面充滿溫馨歡樂。
黃敏惠表示，最浪漫的事就是「與你一起慢慢變老」，婚姻有酸甜苦辣，早期生活困難，許多夫妻可能沒機會穿婚紗，只是全心努力打拼，相互扶持，透過這場世紀婚禮幫長輩圓夢，也喚醒每個人內心中最浪漫感受，因為「幸福就是你我心中的愛」。
謝景祥表示，年已7旬的月娥嬤、坤山伯，到日照中心交到新朋友，過得非常的開心，工作人員為了幫失智的月娥嬤留下美好回憶，決定幫她圓夢、穿婚紗。看到長輩與家人開心、溫馨互動，對醫療工作者就是最棒回饋。
賴坤山表示，與妻子賴葉月娥結婚50年，年輕時透過相親認識，因為家境不好，連結婚費用都是借來的，沒機會穿婚紗，他是裝潢師傅，白天上班，晚上還去兼差補貼家用，賴葉月娥不識字打零工，甚至辛苦一整天，只拿2個地瓜回家，2人經過多年才償還債務。
他說，夫妻努力養大3個孩子，原以為晚年可開始享福，沒想到數年前月娥嬤生病，他為照顧月娥嬤、哪裡都不能去，月娥阿嬤前年診斷罹患失智症，去年開始由他陪同到陽明日照中心，很感謝中心工作人員這麼熱心，為他們設計這場婚禮圓夢。
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