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台南家齊高中換「喚」愛 歲末義賣助弱勢學生
霸王級寒流發威，但台南市家齊高中今天瀰漫溫暖。為實踐環保、珍惜資源，落實「愛物惜物」的理念，學務處聯合圖書館進行舊品、二手書快閃義賣，所得善款將幫助校內經濟弱勢學生，期能穩定就學。
拍賣會在學務處旁開賣，許多熱情師生一開賣就來響應、尋寶，充滿療癒效果的填充玩偶區很快就被掃購一空，除了珍惜資源且作公益，一舉數得。
家齊高中「喚／換．愛」舊品義賣已邁入第10年，最初是由教師發起辦理，希忘透過舊品義賣的「交換」來「呼喚」師生的愛心投入公益，此後每年都在歲末年終時舉行。今年圖書館也加入，整理兩箱贈書投入公益善舉。
助學義賣所得將全數捐入家齊高中教育儲蓄專戶，以資助經濟弱勢學生的學雜費、午餐費、教育生活費等，落實教育政策「社會關懷」的理念，協助經濟弱勢學生能順利完成學業。
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