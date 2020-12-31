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南二高關廟交流道不斷塞車 國道警將派員助分局紓解
國道3號關廟交流道與台19甲線公路匝道路口上下班時間尤其連續假日必定塞車，用路人怨聲載道，歸仁分局分局今天表示，經分局長洪頂力「主動出擊」，率隊前往國道公路警察局第八公路警察大隊，拜訪大隊長黃得彰討論改善之道，黃「從善如流，樂見其成」，雙方研議改善，充分討論交通狀況後，針對相關交通疏導措施，達成以下共識：
1、透過高速公路CMS交通資訊顯示板告知用路人壅塞路段，提醒用路人改道。2、建立溝通平台，由雙方勤務指揮中心、轄區派出所、分隊成立群組，達到快速橫向聯繫的管道。3、遇有壅塞狀況時，除號控外，由雙方共同派員號控指揮疏導，加快塞車路況排除。相關措施經上周末車流量大時試行，發現可有效縮短塞車時間。
歸仁分局表示，分局長洪頂力與歸仁分局警友辦事處主任薛文祥，為慰勉分局勤務同仁辛勞，除在分局週報會議上頒發慰問品外，並至國道公路警察局第八公路警察大隊與該大隊善化分隊致贈慰問禮品，表達對公路警察同仁敬意與謝忱。
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