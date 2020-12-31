南二高關廟交流道不斷塞車 國道警將派員助分局紓解

國道3號關廟交流道與台19甲線公路匝道路口上下班時間尤其連續假日必定塞車，用路人怨聲載道，歸仁分局分局今天表示，經分局長洪頂力「主動出擊」，率隊前往國道公路警察局第八公路警察大隊，拜訪大隊長黃得彰討論改善之道，黃「從善如流，樂見其成」，雙方研議改善，充分討論交通狀況後，針對相關交通疏導措施，達成以下共識：

1、透過高速公路CMS交通資訊顯示板告知用路人壅塞路段，提醒用路人改道。2、建立溝通平台，由雙方勤務指揮中心、轄區派出所、分隊成立群組，達到快速橫向聯繫的管道。3、遇有壅塞狀況時，除號控外，由雙方共同派員號控指揮疏導，加快塞車路況排除。相關措施經上周末車流量大時試行，發現可有效縮短塞車時間。