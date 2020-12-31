嘉義縣成立原住民族教育中心 傳承鄒族文化

嘉義縣原住民人口數近6000人，其中約4000人為鄒族，縣府今天成立「嘉義縣原住民族教育資源中心」，工作重點放在培訓鄒族語師資、傳承鄒族文化，希望鄒族孩子都會講族語。

縣府說，鄒族是台灣文化的亮點，為了不讓鄒族的語文與文化式微，依據原住民族教育法規定，今天在番路鄉民和國中成立原住民族教育資源中心。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府要從教育體系協助鄒族傳承文化，不讓鄒族的孩子忘了自己的母語，並培訓鄒族語言教師。少數民族的語言都面臨流失的危機，國家該拿出經費，協助保存少數民族的語言與文化。

代表鄒族原住民出席成立活動的嘉義縣議員武清山表示，台灣彌猴在台灣有上萬隻以上，都受政府的保護，鄒族只剩幾千人，更應該受到政府的照顧，他不希望鄒族的孩子，只是外表看起來是鄒族，卻不知鄒族文化，不會講母語。他肯定縣府的用心。

嘉義縣府教育處表示，民國108年6月修正的原住民族教育法第19條規定，地方政府應設立任務編組性質之原住民族教育資源中心，辦理原住民族教育課程、教材與教學方法之研發及推廣。縣府據此設立原住民族教育資源中心。

教育處指出，縣府除了在今天設立原住民族教育資源中心，已在107學年度成立以鄒族為主的原住民族實驗教育學校「達邦國小」及「阿里山國民中小學」，積極推動族語教學及發展文化課程，建構屬於鄒族特有的教育知識體系。

根據原住民委員會今年統計資料，嘉義縣目前原住民人口數將6000人，其中超過4000人是鄒族，台灣的鄒族人口約6700人，嘉義縣是鄒族最主要的居住地。