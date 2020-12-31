快訊

中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵

我第2例英國變種病毒入侵！ 20歲留學生英國返台確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草鴞和水雉及重要棲地生態服務給付 南市元旦上路

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市瀕危物種草鴞。圖／農業局提供
南市瀕危物種草鴞。圖／農業局提供

農委會明年1月1日起實施瀕危物種與重要棲地生態服務給付方案，有石虎、水獺、草鴞及水雉4種，台南市有草鴞及水雉2種，重要棲地有水稻田、陸上魚塭及私有保安林等3類，在重要棲地方面，台南市農業局說，將選擇官田及七股各100公頃為示範區，讓農地與生態永續共享。

農業局長謝耀清說，瀕危物種生態服務給付項目，有農地友善獎勵金每公頃最高2萬元；農地發現水雉繁殖巢位，可獲繁殖通報獎勵金每巢2至3000元；在地社區成立巡守隊，可獲自主巡護獎勵金最高每年6萬元。

重要棲地生態服務給付項目有棲地維護給付每公頃最高2萬元獎勵金、棲地營造給付（棲地保全、棲地活用獎勵金每案最高1萬元）、棲地成效給付（植物、動物保育成效每案最高1萬元獎勵金）。

另外，農委會每年補助台南市瀕危物種與重要棲地生態服務給付方案約1千萬元，重要棲地生態服務給付，台南市將選擇官田及七股各100公頃作為示範區，官田是水雉主要棲地範圍，七股是黑面琵鷺等冬候鳥重要棲地。

南市瀕危物種草鴞。圖／農業局提供
南市瀕危物種草鴞。圖／農業局提供

水雉 農地 農委會

延伸閱讀

低溫將至 為寵物保暖建議可這樣做

台南安平凌晨查獲私宰雞隻 業者將被重罰

化危機為轉機！一期稻作停灌 台南推停灌稻田轉作花海

八色鳥台南繁殖 保育團體發動守護全紀錄

相關新聞

草鴞和水雉及重要棲地生態服務給付 南市元旦上路

農委會明年1月1日起實施瀕危物種與重要棲地生態服務給付方案，有石虎、水獺、草鴞及水雉4種，台南市有草鴞及水雉2種，重要棲...

影／台南再添少棒隊 市長：壓力不要太大 打第一名就好

台南市億載國小近年來積極推展棒壘球運動，繼樂樂棒球、女壘隊後，今天再成立少棒隊，也是全市第13支少棒隊，補齊安平區三級棒...

高中學生參觀科大體驗抽血帶新生兒 提早探索職業興趣

台南市新豐高中為讓學生找到自己的興趣，今天利用職業試探課程帶高一學生到中華醫事科大進行「科系探索與體驗」，很多高一學生第...

低溫強風台南傳農漁零星災情 未來幾天是關鍵

強風低溫籠罩，台南地區部分農漁產傳出零星災情，養殖戶說，如氣溫未回升，未來幾天恐釀出新一波災情，農業局呼籲農漁業者強化禦...

阿里山日出音樂會改直播挨批慢 翁章梁：疫情瞬息萬變

國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府明天元旦升旗不開放民眾參加，縣市陸續將跨年 活動改為線上直播，嘉義縣府也將元旦阿里山...

朴子市公所元旦升旗照常舉行 放國旗風箏配合防疫直播

國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府元旦升旗不開放民眾參加，各縣市陸續將跨年改為線上直播，嘉義縣也將阿里山日出印象音樂會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。