草鴞和水雉及重要棲地生態服務給付 南市元旦上路

農委會明年1月1日起實施瀕危物種與重要棲地生態服務給付方案，有石虎、水獺、草鴞及水雉4種，台南市有草鴞及水雉2種，重要棲地有水稻田、陸上魚塭及私有保安林等3類，在重要棲地方面，台南市農業局說，將選擇官田及七股各100公頃為示範區，讓農地與生態永續共享。

農業局長謝耀清說，瀕危物種生態服務給付項目，有農地友善獎勵金每公頃最高2萬元；農地發現水雉繁殖巢位，可獲繁殖通報獎勵金每巢2至3000元；在地社區成立巡守隊，可獲自主巡護獎勵金最高每年6萬元。

重要棲地生態服務給付項目有棲地維護給付每公頃最高2萬元獎勵金、棲地營造給付（棲地保全、棲地活用獎勵金每案最高1萬元）、棲地成效給付（植物、動物保育成效每案最高1萬元獎勵金）。