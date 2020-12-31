影／台南再添少棒隊 市長：壓力不要太大 打第一名就好

台南市億載國小近年來積極推展棒壘球運動，繼樂樂棒球、女壘隊後，今天再成立少棒隊，也是全市第13支少棒隊，補齊安平區三級棒球的最後一塊拼圖。

市長黃偉哲欣喜看到第13支少棒隊成立，期待繼續發揚府城棒球前輩留下的歷史紀錄及創下的佳績。他說，安平區金城國中、台南海事有棒球隊，億載國小成立棒球隊後，就讓三級棒球完備。他勉勵小朋友打好棒球也顧好功課，也幽默地說「壓力不要太大，打第一名就好。」

億載國小自106年起推展棒壘球相關運動，透過樂樂棒球、TEEBALL等培養學生的棒球興趣，短短2年就稱霸台南市，更在107年成立南市首支國小女子壘球隊，帶動女壘風氣，今天再成立少棒隊。

教育局長鄭新輝表示，目前台南市有4支國小女壘隊，其中億載國小至目前共拿下超過20座的全市冠軍，10座全國冠軍；有了TEEBALL及壘球發展的基礎，現在更要成立安平區第一支少棒隊，期待透過億載國小的新血注入，充實南市棒球基層運動人口，厚實棒球選手能力，進而將棒球人才留在台南。

體育處表示，億載國小少棒隊共40名成員，包含2名女生及38名男生球員，學校打破傳統少棒隊以體育班經營的模式，小球員分散於普通班級，利用課餘及假日集訓，兼顧學業及球技，更強調品行第一、學業第二、球技第三，優先建立選手責任感、榮譽感和運動家精神；同時並兼負照顧校內弱勢學生之責，歡迎有志之士加入億載棒球隊的行列。