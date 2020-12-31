高中學生參觀科大體驗抽血帶新生兒 提早探索職業興趣

台南市新豐高中為讓學生找到自己的興趣，今天利用職業試探課程帶高一學生到中華醫事科大進行「科系探索與體驗」，很多高一學生第一次到科大參觀醫檢系、護理系與體驗抽血、照顧新生兒等實作課程，體驗過程覺得新鮮有趣，也對科大很多沒見過的實驗設備與資源感到驚訝。帶隊的老師說，疫情越來越嚴峻，能出來校外教學的機會短期內可能會越來越低，師生都很珍惜。

校方表示，今年是108課綱上路第二年，課綱特別強調「適性揚才」，各校都準備各式多元課程讓學生探詢自己的興趣與方向，協助學生未來選擇適合自己的校系就讀，因此學校利用2學分的職業試探課程，由任課教師設計課程與學習單，帶領5個班級的高一學生、近150人到中華醫事科大參訪與體驗。

中華醫大副校長殷立德代表校方接待，歡迎高中職前往探索與體驗，校方規畫讓學生在短時間內體驗2個校系，也協商校內老師，開出醫學檢驗生物技術系、視光系、護理系、環境與安全衛生工程系與寵物美容學士學位學程，準備各式課程讓學生體驗。