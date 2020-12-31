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低溫強風台南傳農漁零星災情 未來幾天是關鍵

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
強風肆虐，台南地區部分硬質玉米傳倒伏受損。圖／農業局提供
強風肆虐，台南地區部分硬質玉米傳倒伏受損。圖／農業局提供

強風低溫籠罩，台南地區部分農漁產傳出零星災情，養殖戶說，如氣溫未回升，未來幾天恐釀出新一波災情，農業局呼籲農漁業者強化禦寒作業，正嚴陣以待因應。

台南地區昨天陣風達8級，風勢強勁如小颱風，玉米田首當其衝，農業局初步統計，將軍區硬質玉米倒伏約50公頃、青割玉米20公頃；鹽水區硬質玉米倒伏40公頃；下營區硬質玉米倒伏0.3公頃，尚未達到農損救助標準。

另外，沿海七股、北門區魚塭今一早部分虱目魚也傳出凍傷，粗估約數百尾，已由養殖戶緊急撈捕交易。北門區雙春里長長李連興養殖虱目魚達20多公頃，他憂心說，「真的太冷了」，今天北門地區約9至10度間，已到虱目魚寒害臨界點，若持續低溫且不見陽光，災情恐會擴大。

農業局資料顯示，台南市不耐低溫養殖魚塭，越冬虱目魚約435公頃，集中在七股、安南、北門、學甲。文蛤混養虱目魚約有1500公頃，以七股、北門為主。石斑魚分布安南、七股、北門，約385公頃。

台南沿海地區虱目魚傳零星凍傷，後續災情外界關切。圖／北門區公所提供
台南沿海地區虱目魚傳零星凍傷，後續災情外界關切。圖／北門區公所提供

北門 低溫

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