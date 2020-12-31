阿里山日出音樂會改直播挨批慢 翁章梁：疫情瞬息萬變

國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府明天元旦升旗不開放民眾參加，縣市陸續將跨年 活動改為線上直播，嘉義縣府也將元旦阿里山日出印象音樂會，改為線上直播，縣長翁章梁拖到昨晚10點多才對外宣布，遭議員及部分阿里山旅宿業批決策太慢。

議會國民黨團書記長李國勝議員說，傳出新冠肺炎本土案例，接著又有首例變種病毒，縣府團隊防疫就要上緊發條，總統府昨天很早宣布元旦評升旗不開放民眾參加，許多縣市跨年活動也跟進，縣府卻拖到很晚才宣布，阿里山日出音樂會改線上直播，讓準備做生意的商業及旅宿業措手不及，決策太慢了。

在阿里山森林遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，日出音樂會改線上直播，不開放民眾入場，還好未造成房間退訂，觀賞日出地點還有對高岳及舊祝山車站等2處，相較其他縣市，縣府宣布時機慢了。

「疫情瞬息萬變，請大家體諒，共體時艱！」翁章梁說，國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府宣布元旦升旗不開放民眾參加，讓大家思考跨年活動取消、延期或改線上直播，疫情瞬息萬變，

他不可能早在幾個月前就知道，但為防疫需要，將日出音樂會改為線上直播，他仍會到場。