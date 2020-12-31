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阿里山日出音樂會改直播挨批慢 翁章梁：疫情瞬息萬變
國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府明天元旦升旗不開放民眾參加，縣市陸續將跨年 活動改為線上直播，嘉義縣府也將元旦阿里山日出印象音樂會，改為線上直播，縣長翁章梁拖到昨晚10點多才對外宣布，遭議員及部分阿里山旅宿業批決策太慢。
議會國民黨團書記長李國勝議員說，傳出新冠肺炎本土案例，接著又有首例變種病毒，縣府團隊防疫就要上緊發條，總統府昨天很早宣布元旦評升旗不開放民眾參加，許多縣市跨年活動也跟進，縣府卻拖到很晚才宣布，阿里山日出音樂會改線上直播，讓準備做生意的商業及旅宿業措手不及，決策太慢了。
在阿里山森林遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，日出音樂會改線上直播，不開放民眾入場，還好未造成房間退訂，觀賞日出地點還有對高岳及舊祝山車站等2處，相較其他縣市，縣府宣布時機慢了。
「疫情瞬息萬變，請大家體諒，共體時艱！」翁章梁說，國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府宣布元旦升旗不開放民眾參加，讓大家思考跨年活動取消、延期或改線上直播，疫情瞬息萬變，
他不可能早在幾個月前就知道，但為防疫需要，將日出音樂會改為線上直播，他仍會到場。
縣府說，元旦清晨5點半在祝山舊停機坪舉辦的日出音樂會，改以線上直播及電視轉播進行，不開放民眾進場，歡迎大家觀看直播，金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐，跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊跨界演出，由民視主播劉方慈主持，除線上直播外，民視無線台LIVE轉播，陪全台民眾迎接新年阿里山第一道曙光，縣長會到場也開放媒體進場。
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