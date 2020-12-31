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朴子市公所元旦升旗照常舉行 放國旗風箏配合防疫直播
國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府元旦升旗不開放民眾參加，各縣市陸續將跨年改為線上直播，嘉義縣也將阿里山日出印象音樂會改為直播，嘉縣18鄉鎮市唯一舉辦升旗的朴子市公所，元旦清晨照常舉辦升旗，邀請朴子風箏隊施放國旗風箏表演，呈現不同造型的國旗風箏。
市長吳品叡說，元旦升旗碰上防疫，升旗縮小規模，按照中央流行疫情指揮中心防疫，參加民眾全程戴口罩，採取實聯制，進場消毒量體溫，在她的臉書粉絲頁線上直播，讓無法到場參加民眾，也能看到青天白日滿地紅國旗升空。
在市公所廣場舉行的元旦升旗典禮，從清晨6點開始表演節目，上午7點升旗唱國歌，邀請朴子風箏隊施放國旗風箏表演，將呈現不同造型的國旗風箏。
吳品叡就任每年元旦辦升旗典禮活動，今年元旦迎接2020年，碰上朴子市命名「朴子」屆滿百周年，市公所清晨在公所前廣場舉辦元旦升旗典禮，數千民眾大聲高唱國歌，目視青天白日滿地紅國旗升空，吳品叡帶領公所團隊，發送國旗提袋、市長署名春聯，以及紅包袋，朴子風箏隊施放國旗風箏，看著國旗飄揚高空，群眾感動。
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