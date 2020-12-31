朴子市公所元旦升旗照常舉行 放國旗風箏配合防疫直播

國內傳出首例新冠肺炎變種病毒，總統府元旦升旗不開放民眾參加，各縣市陸續將跨年改為線上直播，嘉義縣也將阿里山日出印象音樂會改為直播，嘉縣18鄉鎮市唯一舉辦升旗的朴子市公所，元旦清晨照常舉辦升旗，邀請朴子風箏隊施放國旗風箏表演，呈現不同造型的國旗風箏。

市長吳品叡說，元旦升旗碰上防疫，升旗縮小規模，按照中央流行疫情指揮中心防疫，參加民眾全程戴口罩，採取實聯制，進場消毒量體溫，在她的臉書粉絲頁線上直播，讓無法到場參加民眾，也能看到青天白日滿地紅國旗升空。

在市公所廣場舉行的元旦升旗典禮，從清晨6點開始表演節目，上午7點升旗唱國歌，邀請朴子風箏隊施放國旗風箏表演，將呈現不同造型的國旗風箏。