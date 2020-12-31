影／嘉義市110元旦升旗、跨年晚會 都取消入場

中央流行疫情指揮中心昨宣布，首例英國變種病毒株的境外移入確診案例，嘉義市府繼昨晚宣布今晚跨年晚會取消入場，改線上直播，今天也宣布明天早上「嘉義市110年元旦升旗典禮」縮小規模辦理，將由市長帶領市府主管出席，取消民眾進場，同時取消健行活動。

嘉義市長黃敏惠表示，疫情造成許多不確定性，嘉義市政府決定防疫再升級因應防疫，為守護民眾健康，嘉義市今晚跨年晚會不開放觀眾進場，改線上直播。

黃敏惠呼籲，全民重視防疫，跨年活動可以透過直播觀賞，也可以一起在線上共同為這次疫情祈福，更有力量迎接未來挑戰。

市府也呼籲，強烈寒流挾帶霾害抵台，元旦當日清晨仍舊處於低溫狀態，提醒民眾務必做好防疫措施及保暖，一起迎接2021年。晚會線上直播今晚7點開始，可看「迎接2021全嘉藝起來晚會線上直播」，或黃敏惠臉書。