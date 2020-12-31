快訊

全國首張罰單！轉讓預售屋紅單牟利挨罰120萬元 業者現金一次繳清

北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

影／嘉義市110元旦升旗、跨年晚會 都取消入場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠呼籲全民重視防疫，一起祈福、迎接2021。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠呼籲全民重視防疫，一起祈福、迎接2021。記者卜敏正／攝影

中央流行疫情指揮中心昨宣布，首例英國變種病毒株的境外移入確診案例，嘉義市府繼昨晚宣布今晚跨年晚會取消入場，改線上直播，今天也宣布明天早上「嘉義市110年元旦升旗典禮」縮小規模辦理，將由市長帶領市府主管出席，取消民眾進場，同時取消健行活動。

嘉義市長黃敏惠表示，疫情造成許多不確定性，嘉義市政府決定防疫再升級因應防疫，為守護民眾健康，嘉義市今晚跨年晚會不開放觀眾進場，改線上直播。

黃敏惠呼籲，全民重視防疫，跨年活動可以透過直播觀賞，也可以一起在線上共同為這次疫情祈福，更有力量迎接未來挑戰。

市府也呼籲，強烈寒流挾帶霾害抵台，元旦當日清晨仍舊處於低溫狀態，提醒民眾務必做好防疫措施及保暖，一起迎接2021年。晚會線上直播今晚7點開始，可看「迎接2021全嘉藝起來晚會線上直播」，或黃敏惠臉書。

跨年 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

美國鼻、台灣心 華淑芳奉獻60年

「美國鼻、台灣心」美國修女來台奉獻一甲子故事出書

嘉義市長黃敏惠 打造西部新都心

全國第1！嘉市公車全面電動化 大白熊戴耶誕口罩回嘉

相關新聞

不斷更新／北市跨年晚會照常舉辦 多個縣市改為線上直播

台灣出現首例英國變種病毒個案，總統府宣布取消元旦升旗民眾觀禮，全國各地多個縣市跨年陸續宣布改為直播，取消民眾進場，台北市長柯文哲今天(31日)上午10點30分親自宣布，北市府跨年晚會照常舉辦，不過人流總量管制將由8萬人，縮減為4萬人，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

跨年照常舉辦！ 北市實施3階段交管 散場規畫3線接駁車

台北市長柯文哲今早宣布，依照北市府掌握的疫情資訊，今晚跨年晚會確定照常舉辦，北市交通局表示，信義區將從今晚7時起至隔日凌...

北市府跨年照常辦 場外民眾搭帳篷撤夜排隊超過24小時

台北市長柯文哲將宣布，北市府跨年晚會照常舉辦，人流總量管制由8萬人，縮減為4萬人。目前北市府跨年晚會外圍，已有不少民眾開...

北市跨年晚會照常舉辦 北捷42小時不斷電營運

台北市長柯文哲今早宣布，依目前北市府掌握的疫情資訊，確定今晚跨年晚會照常舉辦，配合北市府前廣場前舉辦的跨年晚會活動，以及...

北市跨年逆風照辦 民眾痛批柯：全台人民跟著受罪

台北市長柯文哲今早逆風宣布，北市跨年晚會如期舉辦，但為加強疫情管制，跨年晚會舞台管制區人流總量管制上限，從8萬人縮減至4...

雲林3場跨年照辦 虎尾元旦升旗改直播、取消健走

因應新冠肺炎疫情，雲林縣政府今天宣布元旦升旗典禮暨健走，典禮改為線上直播、不開放民眾入場，另健走活動取消；而劍湖山、斗六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。