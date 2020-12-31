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關子嶺風景區景點夯 白河警拚元旦假期交通順

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺風景區熱門景點夯，圖為夕陽落日美景。圖／警方提供
關子嶺風景區熱門景點夯，圖為夕陽落日美景。圖／警方提供

元旦連假將至，台南市關子嶺風景區預料將湧入大批車流，白河警分局已規畫完成交通崗及機動巡邏，機動進行交通管制與警力調配，維持交通順暢，籲請用路人配合，平安迎新年。

白河警分局說，今天下午2時起，交通部觀光局與南市溫泉協會共同主辦「戀戀關子嶺 送夕陽 迎新歲」活動，由「火山碧雲寺送夕陽質感音樂會」拉開跨年序幕。火山碧雲寺除了是三級古蹟及當地信仰寺廟外，座落於海拔約270米的山腰，從觀景平台望去是一覽無遺的嘉南平原，吸引無數攝影愛好者及參拜遊客慕名前往。

另外，關子嶺風景區溫泉區、水火同源、菁寮老街、大仙寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點常吸引遊客舉家出遊，警方均有規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，機動進行交通管制與警力調配，

警方呼籲，前來白河地區景點旅遊的民眾，如從國道1號行經市道172線進入白河地區，因市道172線正在進行道路拓寬工程，務必減速慢行，也可選擇172甲線進入白河地區避開車流量。

另從國道3號下白河交流道的車輛，警方將會配合高公局視車流交通狀況，採取適度匝道儀控管制措施。呼籲民眾出遊可多利用國道3號暫時收費時段(1月1日至3日，每日0-5時暫停收費)上路，避開塞車人潮。行駛途中也可透過廣播、路上電子資訊看板，掌握即時路況，彈性調整行車路線，順暢快樂出遊平安歸。

關子嶺風景區熱門景點夯， 白河警元旦假期拚交通順暢。圖／警方提供
關子嶺風景區熱門景點夯， 白河警元旦假期拚交通順暢。圖／警方提供
關子嶺風景區熱門景點夯，圖為火山碧雲寺夜景。圖／警方提供
關子嶺風景區熱門景點夯，圖為火山碧雲寺夜景。圖／警方提供

白河 國道 溫泉

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