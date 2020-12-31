關子嶺風景區景點夯 白河警拚元旦假期交通順

元旦連假將至，台南市關子嶺風景區預料將湧入大批車流，白河警分局已規畫完成交通崗及機動巡邏，機動進行交通管制與警力調配，維持交通順暢，籲請用路人配合，平安迎新年。

白河警分局說，今天下午2時起，交通部觀光局與南市溫泉協會共同主辦「戀戀關子嶺 送夕陽 迎新歲」活動，由「火山碧雲寺送夕陽質感音樂會」拉開跨年序幕。火山碧雲寺除了是三級古蹟及當地信仰寺廟外，座落於海拔約270米的山腰，從觀景平台望去是一覽無遺的嘉南平原，吸引無數攝影愛好者及參拜遊客慕名前往。

另外，關子嶺風景區溫泉區、水火同源、菁寮老街、大仙寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點常吸引遊客舉家出遊，警方均有規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，機動進行交通管制與警力調配，

警方呼籲，前來白河地區景點旅遊的民眾，如從國道1號行經市道172線進入白河地區，因市道172線正在進行道路拓寬工程，務必減速慢行，也可選擇172甲線進入白河地區避開車流量。