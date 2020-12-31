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國道中山高大灣交流道周遭元旦遇建醮遶境 警籲改道

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供
國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供

國道中山高永康大灣交流道與周遭道路平時人車就很多，元旦連續假期剛好碰到大灣廣護宮12年一次建醮一連兩天陣頭繞境大遊行，警方今天下午4點開始到明年1月3日晚間8點除了加強交通疏導管制，也提供替代道路建議，呼籲民眾盡量繞道，以免塞在車陣。

台南永康警分局表示，在永康交流道、大灣交流道及重要道路，已規畫交通疏導，尖峰時段引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及並排停車。

警方表示，此次元旦連假適逢大灣廣護宮12年一度建醮活動，元月1、2日將有陣頭隊伍在大灣地區遶境，建議用路人，避開永康區大灣路、永大路及民族路等建醮遶境路段，多利用替代道路通行，如南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營都可多利用「國3、國8、台1線、台17線、台20線」，並事前避開永康區大灣路周邊道路，在尖峰時刻反而能節省更多時間，避免塞在車流當中。

另永康高速公路側車道北延於12月24日已正式通車，連結永康區中山南路至中正路，提供用路人替代道路新選擇，讓往來中山南路與中正路之間更為便捷。永康分局鼓勵民眾使用相關路況APP行前預判路況，即早選擇適當替代道路通行。

國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供
國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供
國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供
國道中山高大灣交流道周遭人車多，元旦遇建醮遶境警籲改道。圖／永康分局提供

替代道路 建醮

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