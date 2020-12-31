國道中山高大灣交流道周遭元旦遇建醮遶境 警籲改道

國道中山高永康大灣交流道與周遭道路平時人車就很多，元旦連續假期剛好碰到大灣廣護宮12年一次建醮一連兩天陣頭繞境大遊行，警方今天下午4點開始到明年1月3日晚間8點除了加強交通疏導管制，也提供替代道路建議，呼籲民眾盡量繞道，以免塞在車陣。

台南永康警分局表示，在永康交流道、大灣交流道及重要道路，已規畫交通疏導，尖峰時段引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及並排停車。

警方表示，此次元旦連假適逢大灣廣護宮12年一度建醮活動，元月1、2日將有陣頭隊伍在大灣地區遶境，建議用路人，避開永康區大灣路、永大路及民族路等建醮遶境路段，多利用替代道路通行，如南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營都可多利用「國3、國8、台1線、台17線、台20線」，並事前避開永康區大灣路周邊道路，在尖峰時刻反而能節省更多時間，避免塞在車流當中。