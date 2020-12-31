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南鯤鯓代天府周六辦寫春聯贈春聯 千份吉祥禮相贈
台南市北門區南鯤鯓代天府迎接2021（辛丑）年，明年1月2日本周六上午將辦理寫春聯活動，邀請書法名家揮毫贈送給鄉親，還準備千份小禮物結緣，預料將掀起熱鬧高潮。
活動當天上午8點半至12點在廟前廣場登場，由南鯤鯓代天府新任董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜暨邀請書法家黃宗義教授，中國書法學會理事長葉國華，龍山書社社長李瑞榮，古風書藝學會理事長王美美，花蓮慈濟醫院吳坤佶醫師，台灣守護文創董事長陳仁昌等8人，以「年迎辛丑、春滿鯤江；風調雨順、國泰民安」共同開筆，揭開本次寫春聯、贈春聯活動序幕。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，民俗水墨畫家林晉老師，將繪製金牛迎春圖贈送廟方；邀請中國書法學會、龍山書社、古風書藝學會參與書法藝術交流；由13位書法老師到場春聯揮毫；也邀請南瀛婦女成長協會，贊助古箏演出及茶藝等帶動現場活動氣氛。
此外，也由台灣守護文創贊助「鹽」之文創產品，結合南鯤鯓代天府「鯤鯓王平安鹽祭福袋」；南鯤鯓秘書李國殿將代表南鯤鯓代天府以萬年紅題書「金牛納福」賀年版等近千份吉祥禮物，贈送現場參與信徒。
侯賢遜說，廟方榮為「台灣王爺總廟」、「台灣省宗教紀念物觀光區」、「國定古蹟」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」等殊榮；民國102年文化部基於南鯤鯓代天府為台灣王爺廟指標性廟宇，分靈宮廟眾多且遍及海內外，南鯤鯓王爺祭也是全台規模最盛大，進香團最多的王爺祭，指定「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」為國家重要民俗，南鯤鯓代天府董監事會喜迎新年來臨，舉辦本次活動，歡迎鄉親踴躍參加。
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