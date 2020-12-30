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台灣本島極西與國聖燈塔網紅景點 元旦連假預期湧人潮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。記者吳淑玲／攝影
台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。記者吳淑玲／攝影

元旦3天連續假期即將到來，預期將有大量返鄉、觀光人車潮，台南佳里警分局分析轄區六孔碼頭、黑面琵鷺賞鳥區及國聖燈塔均是熱門旅遊景點，因沿途道路狹窄，有些路段還是屬於堤防道路，會車要特別小心，以免發生擦撞或掉落溝渠。

警方表示，隔中沿著七股黑面琵鷺生態展示館前方的道路繼續往西邊走，遇見海堤之後順著路右轉，就會見到矗立遠方的國聖燈塔，高度約32.7公尺，是台灣本島的極西點，與頂頭額沙洲相鄰，近年也成了IG網紅們必到的拍照打卡景點。特別提醒遊客行經該景點，停車務必緊靠路邊，並注意貴重財物，切勿放於車內，以免竊賊覬覦，打破車窗行竊案件發生。

元旦期間，佳里警分局針對轄內大潤發賣場、和欣客運、統聯客運、大台南公車（橘、藍、棕幹線）車站、龍山漁港、六孔碼頭、七股鹽山、七股遊客中心、國聖燈塔、黑面琵鷺賞鳥區、蕭壠文化園區、中山市場及安西黃昏市場等周邊道路，均規畫縝密交通疏導勤務，以維持行車順暢，全力做好各項疏處及為民服務工作，以提供民眾優質之交通服務。

佳里分局長甘炎民提醒民眾，務必遵守交通安全規則，行經路口牢記「放看停」口訣，確實減速慢行，左右察看，互相禮讓，以免發生遺憾事故；若有飲酒一定要指定駕駛人接送或搭乘計程車、公車等大眾運輸工具，切莫讓原本美好的假期，蒙上不愉快的回憶。

台南七股曾文溪黑面琵鷺賞鳥亭。記者吳淑玲／攝影
台南七股曾文溪黑面琵鷺賞鳥亭。記者吳淑玲／攝影
台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。記者吳淑玲／攝影
台南七股曾文溪黑面琵鷺保護區。記者吳淑玲／攝影
台灣本島極西點近年也成爆紅景點。記者吳淑玲／攝影
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燈塔 黑面琵鷺 賞鳥

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