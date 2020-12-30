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影／迎新年嘉義縣希望之樹點燈 翁章梁率縣府團隊祈福

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影

歲末年終，為揮別即將過去的金鼠年，迎接嶄新的金牛年，嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾布置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間6點率縣府團隊，在樹下點燈祈福，寫祈福竹片，祈願新嘉義越來越好！

夜幕低垂，在「希望之樹」裝置藝術下，由大同國小管弦樂團暖場演出，接著縣長翁章梁夫婦帶領副縣長吳容輝、秘書長羅木興及各局處主管等，進行點燈祈福儀式。

稍後大家在各自竹片上，寫出對2021年的許願話語，翁章梁寫下「願嘉義越來越好」，黑夜中，大家手牽手圍著希望之樹祈福的情景，有如2009年上映的美國史詩式科幻電影「阿凡達」情節，潘朵拉衛星上納美人圍繞生命之樹祈福。

「希望之樹」由直立竹材及創意燈籠裝飾，白天表現節慶氣氛，夜間鮮艷繽紛吸睛，讓縣治充滿獨特豐收氣息！王文志說，嘉縣18鄉鎮有山海平原的美景，他將「山中竹」、「海水母」、歡樂燈等元素融合，營造幸福極光的美好家園感受。

「永不喊累！新嘉義越來越好！」翁章梁說，縣府是帶動嘉義縣進步的原動力及火車頭，帶給縣民希望，祈願新嘉義越來越好，期許在「希望之樹」下，集結眾人力量，所有正能量正面光明意念，投射在2021年的祈福中，祈求新的一年嘉義一定更好!

嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 ，寫祈福竹片掛樹上。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 ，寫祈福竹片掛樹上。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府邀請在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30多年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，寒流來襲，縣長翁章梁晚間率縣府團隊，在樹下點燈祈福 。記者魯永明／攝影

嘉義 翁章梁 裝置藝術

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