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雲林縣府購460萬片醫用口罩 學子、教職員人人有得領

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣採購460萬片抗揚塵醫用口罩，明年寒假前發放至縣內各幼兒園、國中小及公私立高中職學生及教職員手上，此外也撥發24萬片口罩予民政處、警察局及社會處第一線人員防疫。記者陳苡葳／攝影
雲林縣採購460萬片抗揚塵醫用口罩，明年寒假前發放至縣內各幼兒園、國中小及公私立高中職學生及教職員手上，此外也撥發24萬片口罩予民政處、警察局及社會處第一線人員防疫。記者陳苡葳／攝影

為防堵國內新冠肺炎疫情及防範揚塵，雲林縣今年度採購460萬片抗揚塵醫用口罩，明年寒假前陸續發放至縣內各幼兒園、國中小及公私立高中職學生及教職員手上，此外也撥發24萬片口罩予民政處、警察局及社會處第一線人員，同時提醒出入公共場所的民眾務必全程戴口罩，共同防疫、保護自己和他人。

縣長張麗善表示，發放的口罩除具有一般醫療等級，也符合雙鋼印Made in Taiwan、MIT等標示，並採單片式包裝。此次發放對象從幼兒園、國中小擴及至全縣公私立高中職，分兩梯次發放，每次每分20片裝，預計明年放寒假前將會發放完畢。

張麗善表示，縣府另外籌措24萬片口罩發放給第一線人員，包括民政處11萬片、警察局10萬片、社會處3萬片，提供警務人員、廟宇、徵兵體檢、客館工作人員、各公所納骨塔工作人員、居家檢疫防疫工作人員、各鄉鎮市公所、長青食堂等有口罩保護。

明晚各地跨年晚會將登場，1月1日元旦也有升旗暨健走等大型活動，張麗善提醒參加活動民眾務必全程戴口罩，並配合主辦單位實名（聯）制、量測體溫，室內外場所均保持社交距離，手部酒精消毒及保持乾淨等，享樂迎新年也堅守防疫。

全中運明年4月在雲林縣舉辦，縣府教育處已編列相關預算採購口罩、額溫槍等防疫設備因應。記者陳苡葳／攝影
全中運明年4月在雲林縣舉辦，縣府教育處已編列相關預算採購口罩、額溫槍等防疫設備因應。記者陳苡葳／攝影

口罩 張麗善

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