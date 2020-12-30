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曾文水庫年清淤創新高 有效容量難得正成長

中央社 / 台南30日電

經濟部水利署南區水資源局利用今年降雨量偏低情形加強曾文水庫清淤作業，年清淤量為歷年最高的392.5萬立方公尺，加上上游沖刷泥沙減少，庫容呈現少見的正成長。

南區水資源局副局長鄒漢貴今天指出，依據觀測資料估算，曾文水庫先前年淤積量平均約560萬立方公尺，庫容每年呈現負成長；淤積量累積至去年底達到約2.95億立方公尺，其中有9108萬立方公尺是由西元2009年的莫拉克風災所造成，嚴重衝擊水庫壽命。

鄒漢貴表示，今年降雨量偏低，嚴重影響水情，但南水局利用機會以多元化工法加強清淤，除傳統陸挖及河道疏通外，另增加抽泥及水運方式擴大清淤能量，年清淤量較民國99年的約80萬立方公尺效能提高好幾倍。

他說，今年因少雨導致上游的沖刷減少，配合加強清淤，不僅達成曾文水庫淤積零成長，庫容更少見呈現正成長，較去年增加155萬立方公尺，未來仍將持續加強清淤能量，希望逐年恢復庫容。

依南區水資源局觀測資料，曾文水庫目前的庫容量為5億849萬立方公尺，今天的蓄水率約22.85%，蓄水量約1億1619萬立方公尺。

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