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影／雲林警首組無人機隊 5警斜槓當飛手科技辦案

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣警局今天實際示範無人機監控擄人勒贖攻堅逮捕情境，呈現科技辦案優勢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局今天實際示範無人機監控擄人勒贖攻堅逮捕情境，呈現科技辦案優勢。記者陳苡葳／攝影

雲林縣警察局今天成立遙控無人機隊，由5位通過無人機飛行執照的警員肩負飛行任務，縣警長朱宗泰說，雲林縣幅員遼闊，山區有許多廢棄工寮、空屋，易淪為治安死角，海岸則易成走私偷渡缺口，無人機可制空、透過「上帝視角」取景，有利偵查及蒐證，甚至進行監控及圍捕等特殊任務，未來將廣泛應用在辦案，機隊也廣邀有志者加入培訓、考照。

這支警備遙控無人機隊，由台灣福爾摩沙無人飛行器協會在虎尾鎮專用場地進行培訓及考照，理事長張政雄表示，該場地目前是全台規模最大、訓練完整的場域。為協助警方科技執法，協會免費提供場地練習，也扮演顧問角色解決操作問題。

5位通過考照的飛手分別是刑事警察大隊警務員郭芳元、小隊長張冠群，縣警局督察科警員甘伯仲、虎尾分局警員陳乃瑀及北港分局警員龔柏方。

飛手勤務不單得操作無人機，為利蒐證，也需一心多用、眼明手快。機隊中最年輕、也是唯一女性的陳乃瑀年僅25歲，她翻轉刻板「女生反應不好」印象，耗時2個月反覆練習手感和熟悉度，「把無人機當開車」順利考到證照，目前執行過蒐證勤務。

將無人機G1、G2、G3證照一網打盡的甘伯仲說，當人員碰到無法攻堅或進入室內空間，或裝設多部監視器等場景時，即可飛行無人機監控與蒐證。

張冠群表示，難度最高的是考照時須關閉機體GPS模式，如遇風向來襲，機體易偏離軌道，修正軌道技巧就必須花許多時間練習。

刑警大隊今率霹靂小組幹員搭配無人機遙控，模擬刑案擄人勒贖攻堅逮捕情境演練，完整呈現這項科技辦案除能依不同地形、地物和環境預先規畫勤務部署，執行空中偵蒐時也能確切掌握犯嫌動向。

雲林縣警局刑警大隊今率霹靂小組幹員搭配無人機遙控，模擬刑案擄人勒贖攻堅逮捕情境，呈現科技辦案優勢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局刑警大隊今率霹靂小組幹員搭配無人機遙控，模擬刑案擄人勒贖攻堅逮捕情境，呈現科技辦案優勢。記者陳苡葳／攝影
雲林警方首支無人機隊今天成立，成員有郭芳元（左至右）、張冠群、甘伯仲、陳乃瑀、龔柏方，縣警長朱宗泰（中）為隊員授證。記者陳苡葳／攝影
雲林警方首支無人機隊今天成立，成員有郭芳元（左至右）、張冠群、甘伯仲、陳乃瑀、龔柏方，縣警長朱宗泰（中）為隊員授證。記者陳苡葳／攝影

警察 監視器 北港

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