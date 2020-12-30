雞舍抗寒大作戰 雞農2天燒掉150萬元瓦斯費
寒流來襲，農漁民啟動禦寒大作戰，雲林縣雞農林錦藤將雞舍外的帆布放下抵擋寒風，並開啟雞舍內的保溫罩，幫130萬隻雞保暖，挺過此波寒流，預估2天保暖費用新台幣150萬元。
中央氣象局嘉義氣象站主任張耿衡指出，今天起寒流迅速南下，雲林地區從今天起到元旦氣溫明顯下降，明年元月2日後寒流減弱，白天氣溫回溫，但是清晨時受輻射冷卻影響，氣溫偏低，呼籲民眾加強保暖。
雲林縣今天氣溫宛如溜滑梯下降，雞農林錦藤一早開始巡視雞舍，開啟雞舍內的瓦斯保溫罩，讓雞舍內溫度回暖，還有雞舍內地板則鋪設大量米糠，阻絕地面低溫，雞舍外的帆布放下，抵擋寒風，幫雞隻度過此波寒流。
林錦藤說，此波寒流降溫速度過快，雞農們嚴正以待，雞舍保暖需24小時不間斷，保暖工作不容許有閃失，預估自家130萬隻雞這2天瓦斯費用逾150萬元。
除了家禽業者展開禦寒大作戰，蕉農也忙著為香蕉套袋抗寒，水稻種苗業者為秧苗鋪上細網防鳥啄食，還加鋪塑膠布防寒。
台電公司雲林區營業處表示，今天受最強冷氣團強風侵襲，雲林縣部分地區供電線路發生停電事故，至中午12時止影響10124戶停電。
台電動員搶修人力50多人，已修復近9成約9104戶，預計晚間6時前可全數修復。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言