雞舍抗寒大作戰 雞農2天燒掉150萬元瓦斯費

寒流來襲，農漁民啟動禦寒大作戰，雲林縣雞農林錦藤將雞舍外的帆布放下抵擋寒風，並開啟雞舍內的保溫罩，幫130萬隻雞保暖，挺過此波寒流，預估2天保暖費用新台幣150萬元。

中央氣象局嘉義氣象站主任張耿衡指出，今天起寒流迅速南下，雲林地區從今天起到元旦氣溫明顯下降，明年元月2日後寒流減弱，白天氣溫回溫，但是清晨時受輻射冷卻影響，氣溫偏低，呼籲民眾加強保暖。

雲林縣今天氣溫宛如溜滑梯下降，雞農林錦藤一早開始巡視雞舍，開啟雞舍內的瓦斯保溫罩，讓雞舍內溫度回暖，還有雞舍內地板則鋪設大量米糠，阻絕地面低溫，雞舍外的帆布放下，抵擋寒風，幫雞隻度過此波寒流。

林錦藤說，此波寒流降溫速度過快，雞農們嚴正以待，雞舍保暖需24小時不間斷，保暖工作不容許有閃失，預估自家130萬隻雞這2天瓦斯費用逾150萬元。

除了家禽業者展開禦寒大作戰，蕉農也忙著為香蕉套袋抗寒，水稻種苗業者為秧苗鋪上細網防鳥啄食，還加鋪塑膠布防寒。

台電公司雲林區營業處表示，今天受最強冷氣團強風侵襲，雲林縣部分地區供電線路發生停電事故，至中午12時止影響10124戶停電。

台電動員搶修人力50多人，已修復近9成約9104戶，預計晚間6時前可全數修復。