台南4名「人間國寶」 黃偉哲頒贈卓越市民

台南市長黃偉哲今天頒贈「卓越市民」給甫獲文化部「人間國寶」殊榮的4名傳統工藝大師，分別是「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「玉雕」黃福壽及「傳統木雕」蔡德太。

黃偉哲今天在台糖長榮酒店贈送「卓越市民」牌匾給杜牧河、陳三火、黃福壽及蔡德太等4人，表揚他們對傳統工藝的貢獻。

黃偉哲表示，這4位藝師是台南深厚文化底蘊的展現，也讓台南傳統工藝保存及發揚屢見佳績，未來市府將更積極投入推廣，讓市民了解台南擁有的珍貴資產。他也希望這4位藝師成為藝術的傳承者，培育更多年輕藝術家，讓第一線藝術工作者獲得肯定和支持。

台南市政府文化局指出，「泥塑」杜牧河師承廣泛多元，從家傳捏麵人起始，融會糊紙、花燈紮製、剪黏、彩繪、泥塑等多項技藝，善用製作捏麵人的細緻手藝，掌握多種傳統與現代材料的特性。

杜牧河個人風格強烈，表現手法不拘一格，他塑造的神像靈動鮮活、形象飽滿，充滿雕塑應具備的寫實感與動態感，作品造形寓意及詮釋自成一格。

「剪黏」陳三火師承洪坤福派下，修建過上百間廟宇，被譽為「屋頂上的藝術家」，材料從前期廢棄瓷片、杯碗至中期的彩色玻璃，到晚近淋搪的使用，深刻反映台灣各時代的價值觀、工藝演進的歷程。

陳三火製作方式擅長將剪黏轉向立體化、巨型化，呈現動態美感，刻劃細膩，色彩華麗，具個人風格。

「玉雕」黃福壽國中畢業後與玉石結緣，藉由手傳達心，包括對大自然的熱愛、對土地的情感、對宇宙生命的觀察，作品呈現數千年來玉雕文化藝術的極致。

黃福壽創作多取材於鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節，他的心靈手巧和場景營造不落俗套，是當代極具指標性的玉雕創作者。

「傳統木雕」蔡德太師承張永全與黃澄雄，擅長神桌、神轎及廟宇、祠堂鑿花，作品極為精巧細緻，能雕能畫能設計，鑿花技藝精湛、工法細緻，不論仿古新作都堅持古法，精進超越，充分掌握技藝及運用場域的表現。