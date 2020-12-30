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南市跨年晚會場址徹底消毒 市長：務必全程配戴口罩

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天下午徹底消毒市府西側廣場的跨年晚會場址，做好事前防疫準備。圖／南市環保局提供
台南市環保局今天下午徹底消毒市府西側廣場的跨年晚會場址，做好事前防疫準備。圖／南市環保局提供

台南市跨年晚會明晚在市政府西側廣場舉行，環保局今天下午出動消毒車、清潔車消毒與整理，並提醒來參加晚會的民眾，務必要戴口罩

南市環保局共出動55人次、2輛次消毒車、10輛次清潔車，整理與消毒環境。市長黃偉哲並再次提醒，新冠肺炎疫情十分嚴峻，防疫絕不能掉以輕心，市府各局處會做好防疫工作，但民眾也要配合，參加跨年活動一定要全程配戴口罩，如有發燒、呼吸道等症狀，請勿參加群聚活動。

市政府西廣場再加上周遭道路，面積約25公頃，南市環保局表示，為提高效率，環保局先以消毒車對活動場地周遭樹叢、草坪、水溝噴藥，接著再由消毒人員牽管線做細部消毒。主舞台及周圍的消毒則全數由人力執行，以求消毒做到最萬全、細膩的地步。活動現場環境整潔則另調派一組人力執行垃圾撿拾等工作。

明晚跨年活動時，環保局將出動4輛流廁車，活動前及活動期間皆會消毒及清理；廁所內會準備洗手乳、消毒酒精，讓使用者如廁後可以做好個人衛生，保護自己也保護他人。

環保局長謝世傑也籲請民眾，若更換口罩，請將使用過的口罩及廢棄物丟入垃圾桶內，以免環境髒亂也增加傳染風險。

口罩 跨年晚會

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