台南市文化局副局長 陳修程接任

台南市政府文化局今天由市長黃偉哲核定後發布人事令，由現任專門委員陳修程補前任副局長周雅菁所遺職缺，升任文化局副局長。

陳修程民國53年次，為道地台南人，南華大學建築與景觀研究所碩士班畢業，歷任台南市立藝術中心（後改制為文化中心）課長、秘書主任及原台南市政府文化觀光處副處長，縣市合併後先後出掌台南文化中心及新營文化中心，106年8月擔任文化局專門委員迄今。

文化局表示，陳修程歷練豐富，嫻熟文化行政業務，縣市合併後策畫推動「藝術進區」下鄉演出，也曾多次於業務主管出缺時臨危受命，先後歷練擔任過文化局9科其中7科的主管，此一特殊資歷迄無出其右。

他對文化中心整建經營也相當專業，從89年任職後，即先後負責台南文化中心及新營文化中心演藝廳整建，目前進行中的歸仁文化中心和永康社教館整建，都有其參與督導。

文化局長葉澤山表示，陳副局長與國內多個知名表演藝術團隊素有交往，多年前在他寫信誠意邀請下，成功促成綠光劇團首度南下到台南文化中心演出，並先後與吳念真、李永豐、孫翠鳳等藝文人士結下善緣。

除了工作盡心、處事明快，陳修程也是一位資深山友，登山數十年的經歷，所攀登過的百岳超過50座。