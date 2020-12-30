因應防疫 嘉義市跨年晚會總量管制3萬人次

嘉義市跨年晚會照常舉辦，明天下午4時起進行周邊交通管制，因應防疫需求，除戴口罩、落實實聯制外，活動現場也將採取總量管制最高容留3萬人次。

「迎接2021全嘉藝起來跨年晚會」將於明天下午6時起，在嘉義市立體育場登場。明天下午4時起進行周邊交通管制、傍晚5時30開放民眾進場、深夜11時59分由市長黃敏惠、藝人黃明志與貴賓一起倒數迎接2021年。

嘉義市文化局今天表示，嘉義市跨年晚會照常舉辦，依據中央疫情指揮中心疫情警戒標準及因應事項集會活動管制，目前台灣仍處於第一階段「出現境外移入導致之零星社區感染病例」，市府評估後續辦跨年晚會，並制定防疫應變計畫。

文化局指出，嘉義市跨年晚會防疫規定，包括室內室外全程佩戴口罩；禁止在會場內飲食（補充水分除外）；體育場外攤位不販售飲食；參與民眾請攜帶手機並開機；實施實聯制（網路預填https://reurl.cc/v1ZNbj、現場登記），紅外線量測體溫；乾洗手與消毒；採取總量管制，會場內總容留3萬人次。

另外，籲請民眾統一由體育場正門進入、正北門與北側門為出口；居家隔離、檢疫及自主健康管理者，或者發燒、呼吸道異常、腹瀉、嗅味覺異常者，不得參加跨年活動。