快訊

捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活化偏鄉小學教學資源 善化扶輪社捐38萬元助4校

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市善化扶輪社今捐贈38萬元做為在地文化特色社團發展基金，幫助二溪國小等4所偏鄉小學。記者謝進盛／攝影
台南市善化扶輪社今捐贈38萬元做為在地文化特色社團發展基金，幫助二溪國小等4所偏鄉小學。記者謝進盛／攝影

台南市善化扶輪社今天捐贈38萬元幫助二溪國小等4所偏鄉小學，善化扶輪社長梁嘉宏表示，偏鄉小校教育資源較缺乏，希望透過這次捐贈活動，活化偏鄉小校學生教育，增加學生學習動力。

善化扶輪社今年選定四所小學捐贈各校在地文化特色社團發展基金，包括大內區二溪國小、玉井區層林國小、關廟區崇和國小以及南化區西埔國小，希望協助偏鄉孩子，獲得更好的教育資源，今天在二溪國小安排捐贈儀式。

4所學校也展現各校特色社團學習成果，包括層林國小兒童舞蹈、西埔國小小提琴、崇和國小太鼓、二溪國小英語讀者劇場表演。

二溪國小校長陳慶林說，這次捐贈活動是由各校提出補助計畫，以符合各校特色發展需求，崇和國小用在課後照顧暨太鼓社團發展，西埔國小則是發展科學教育無人機社團、層林國小著重課後弱勢照顧及才藝學習、二溪國小則因應百週年校慶，將彩繪百周年校慶紀念牆。

偏鄉 劇場

延伸閱讀

台灣GDP趴趴走？台南深夜街頭嚇見「白貨櫃」 網嚇傻：快閃

台19甲善化路段、南科西拉雅大道大車漏油汙染危害交通

建商善化推案 辦音樂會捐球衣敦親睦鄰

退休校長台南善化開台語班第10期結業 11期即將開班

相關新聞

南市跨年晚會場址徹底消毒 市長：務必全程配戴口罩

台南市跨年晚會明晚在市政府西側廣場舉行，環保局今天下午出動消毒車、清潔車消毒與整理，並提醒來參加晚會的民眾，務必要戴口罩...

寒流報到帶來陣陣強風 把這所國小百年老榕樹吹倒了

根據氣象局顯示，雲林縣北港地區今天吹北風，蒲福風級6以上，平均風速約41～51km/h，一度超過43km/h。上午近10...

注意交通管制！元旦梅嶺賞梅及玄空法寺萬教迎春湧人潮

寒流急速襲台，氣象局針對全台發布低溫特報，「越冷越開花」的台南楠西區梅嶺風景區，預計將吸引大量賞花遊客；另玄空法寺1月1...

「美國鼻、台灣心」美國修女來台奉獻一甲子故事出書

嘉義市聖馬爾定醫院創辦人、美國籍修女華淑芳來台奉獻超過60年，為救治更多民眾不畏艱苦、籌錢，在嘉義縣偏鄉創立診所到興建聖...

台南跨年演唱會 交通管制報你知

為迎接2021年，今年台南市跨年晚會移師永華市政中心西側廣場舉行，卡司陣容強大，加上適逢縣市合併10周年慶祝燈會，預期將...

影／台南揪空汙添利器 異味汙染物官能測定室啟用

台南市環保局展現稽查夜間異味汙染的決心，除培養聞臭師，並設置異味汙染物官能測定室，今天揭牌啟用。市長黃偉哲表示，建立異味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。