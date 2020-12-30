活化偏鄉小學教學資源 善化扶輪社捐38萬元助4校

台南市善化扶輪社今天捐贈38萬元幫助二溪國小等4所偏鄉小學，善化扶輪社長梁嘉宏表示，偏鄉小校教育資源較缺乏，希望透過這次捐贈活動，活化偏鄉小校學生教育，增加學生學習動力。

善化扶輪社今年選定四所小學捐贈各校在地文化特色社團發展基金，包括大內區二溪國小、玉井區層林國小、關廟區崇和國小以及南化區西埔國小，希望協助偏鄉孩子，獲得更好的教育資源，今天在二溪國小安排捐贈儀式。

4所學校也展現各校特色社團學習成果，包括層林國小兒童舞蹈、西埔國小小提琴、崇和國小太鼓、二溪國小英語讀者劇場表演。

二溪國小校長陳慶林說，這次捐贈活動是由各校提出補助計畫，以符合各校特色發展需求，崇和國小用在課後照顧暨太鼓社團發展，西埔國小則是發展科學教育無人機社團、層林國小著重課後弱勢照顧及才藝學習、二溪國小則因應百週年校慶，將彩繪百周年校慶紀念牆。