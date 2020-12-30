抗塵防疫 雲縣府將發460萬片口罩守護學生健康

為防堵武漢肺炎疫情及防範揚塵，雲林縣政府今年度採購460萬片具一般醫療等級的雙鋼印口罩，明年發放給全縣幼兒園到公私立高中職教職員生，落實全面防護。

雲林縣政府今天舉辦「抗塵防疫、罩福雲林」記者會，雲林縣長張麗善致詞時表示，為了守護學生的安全跟健康，雲林縣已採購460萬片口罩，預計分成兩梯次發放給全縣幼兒園到公私立高中職所有教職員生，每人共可領到40片口罩。

雲林縣府除了捍衛學生健康，也將撥予民政處、警察局等單位，讓警察、居家檢疫防疫工作人員等人也能有口罩的保護，全方面防疫。

縣府教育處指出，雲林縣每年東北季風來襲時，揚塵威脅到學童健康，因此縣府從107年度開始統一採購口罩發放給學童，今年初爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，雲林縣府事先採購的口罩，成了學生及家長們的定心丸。

雲林縣府教育處強調，今年所採購的口罩具有一般醫療等級外，也有雙鋼印（印有Made in Taiwan的字眼），且採單一包裝，請大家安心。

雲林縣政府提醒，元旦連假各地舉辦跨年晚會、升旗等大型活動，參加活動的民眾應全程配戴口罩、量測體溫、進入密閉場所保持社交距離、酒精消毒等，民眾務必堅守防疫原則，一刻都不能鬆散。

由於雲林縣府明年4月將舉辦全中運，縣府另編列相關預算採購口罩、額溫槍等防疫設備，活動如期舉行。