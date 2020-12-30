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嘉縣打造全國最大MyData應用網站 線上申請服務更Easy

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府建置「一站式便民服務網」，上午在大埔鄉公所發表，邀請「阮劇團」幽默呈現如何透過MyData數位服務個人化平臺自動帶入各類書證謄本資料。圖／縣府提供
嘉義縣政府建置「一站式便民服務網」，上午在大埔鄉公所發表，邀請「阮劇團」幽默呈現如何透過MyData數位服務個人化平臺自動帶入各類書證謄本資料。圖／縣府提供

「線上123！」簡單3步驟即可申辦多項政府服務，減少民眾舟車勞頓及往返奔波準備佐證文件時間。嘉義縣政府優化創新數位應用，建置「一站式便民服務網」，上午在偏鄉大埔鄉公所發表，邀請即將登台國家戲劇院的「阮劇團」，幽默呈現如何透過MyData數位服務個人化平臺自動帶入各類書證謄本資料。

縣府邀「阮劇團」以「身心障礙停車識別證」及「敬老愛心卡」為例，結合大埔在地元素，透過活潑有趣的演繹，深入淺出介紹「線上123，申辦真簡單」的網站設計理念，現場安排專人簡報，指導民眾操作體驗。

後疫情時代，為深化為民服務品質，提升行政效率，縣府運用國發會MyData個人化平台開發「一站式便民服務網」，透過使用者線上身分驗證及同意，自動下載各類書證謄本資料，民眾透過網路與手機平板等智慧型裝置，隨時隨地即可輕鬆完成申辦業務，節省往返奔波時間。

推廣活動首站選在偏遠、交通較為不便的大埔鄉，別具意義，以往跨部會機關資料交換，若涉及個人隱私與業務敏感內容，考量資訊安全經常無法流通，很難提供全程線上申辦服務。

「一站式便民服務網」，優先串接國發會MyData個人化平台，簡化案件受理審核流程，民眾透過自然人憑證、健保卡、TW FidO等線上身分驗證同意機制，即可方便取得個人化資料，也可輸入序號查詢進度、補正及相關審查意見，掌握申辦狀況。

另，網站也連結MyData平台臨櫃核驗應用，使用專用條碼及一次性密碼，方便民眾在臨櫃辦理時核驗資料，出席的大埔鄉長吳明勳、多位鄉民代表、村長及貴賓，對便民服務表示肯定，吳明勳說，公所已利用科技為大埔進行數位轉型，未來也繼續推出視訊申辦等更多服務，為鄉民提供優質便民服務。

嘉義縣政府建置「一站式便民服務網」上午在大埔鄉公所發表。圖／縣府提供
嘉義縣政府建置「一站式便民服務網」上午在大埔鄉公所發表。圖／縣府提供

大埔 健保卡

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