聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流報到帶來陣陣強風 把這所國小百年老榕樹吹倒了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣北港南陽國小旁的百年老榕樹被強風吹倒，不慎砸到一旁停放的施工貨車，導致右側車頭毀損，校方將透過公共意外責任險賠償車輛損失。圖／民眾提供
雲林縣北港南陽國小旁的百年老榕樹被強風吹倒，不慎砸到一旁停放的施工貨車，導致右側車頭毀損，校方將透過公共意外責任險賠償車輛損失。圖／民眾提供

根據氣象局顯示，雲林縣北港地區今天吹北風，蒲福風級6以上，平均風速約41～51km/h，一度超過43km/h。上午近10時許強風來襲，把南陽國小通學步道旁的百年榕樹吹倒，不慎砸到一旁停放的施工貨車，導致右側車頭毀損；校方第一時間拉起封鎖線並校安通報；無獨有偶，民眾發現僑美國小側門外有1電線杆倒塌、新街里有大段樹枝被強風吹落，所幸當時無人車經過，沒有造成任何傷亡。

今年第一波寒流昨晚入夜後報到，氣溫明顯驟降，農漁牧業、民眾除加強防寒及禦寒，但仍有不少硬體設備不敵強風而遭破壞；今天上午10時許南陽國小百年榕樹被強風吹倒，附近民眾聽聞一聲「碰！」巨響紛紛跑出家門看，幸好當時並非上學時間，沒有人受傷。

校方表示，學校目前正在進行通學步道施工作業，這棵老榕樹位在校門右方、緊鄰步道邊緣，一陣瞬間強風來襲，把樹吹往學校圍牆側倒；由於該棵老樹外觀正常，倒塌後才發現根部已被白蟻蛀空，疑因空洞致使不敵強風而倒。

倒下的老樹重壓停車格內的工程貨車，造成車頭右側毀損，校方除拉安全封鎖線，廣播告知人員勿靠近，也向縣府教育處校安通報，並申辦公共意外責任險出險流程，賠償車輛損失。

校方藉機留存老樹照片，向學生進行生命教育，倒下的樹木預計明天移開現場，提醒行經人車注意通行，勿靠近安全線內活動；另新街里掉落樹枝經里長王昭人前往處理後，現場已清除完畢。

除了北港地區，包括口湖、四湖、台西、麥寮及崙背等鄉鎮，也因強風侵襲造成電線路受影響，台電雲林區處表示，至今天凌晨3時起至目前，部分地區發生大小件停電事故，影響約1萬124戶停電。

台電說明，除受強風影響，沿海鹽害也是電線路設備易損壞的原因之一，事發後區處立即動員50多名人力檢修，目前修復近9成、約9104戶已復電，預計今晚6點全數修復完畢。

雲林縣北港南陽國小旁的百年老榕樹平時看上去外觀正常，倒塌後才被發現根部已遭白蟻蛀空，疑因空洞致使不敵強風而倒塌。圖／民眾提供
雲林縣北港南陽國小旁的百年老榕樹平時看上去外觀正常，倒塌後才被發現根部已遭白蟻蛀空，疑因空洞致使不敵強風而倒塌。圖／民眾提供
雲林縣北港地區今天上午10時許一陣強風把南陽國小通學步道旁的百年榕樹吹倒。圖／民眾提供
雲林縣北港地區今天上午10時許一陣強風把南陽國小通學步道旁的百年榕樹吹倒。圖／民眾提供

修復 北港 停電

延伸閱讀

寒流來襲台中跨年晚會照常 盧秀燕籲儘量留家裡

蘇澳吹強陣風！ 路樹站不直 行人被風吹著走

花蓮強風吹落跨年晚會棚架 工作人員忙復原

台中跨年晚會控台強風吹歪 連同台南都有樹倒傷人

相關新聞

嘉縣打造全國最大MyData應用網站 線上申請服務更Easy

「線上123！」簡單3步驟即可申辦多項政府服務，減少民眾舟車勞頓及往返奔波準備佐證文件時間。嘉義縣政府優化創新數位應用，...

寒流報到帶來陣陣強風 把這所國小百年老榕樹吹倒了

根據氣象局顯示，雲林縣北港地區今天吹北風，蒲福風級6以上，平均風速約41～51km/h，一度超過43km/h。上午近10...

注意交通管制！元旦梅嶺賞梅及玄空法寺萬教迎春湧人潮

寒流急速襲台，氣象局針對全台發布低溫特報，「越冷越開花」的台南楠西區梅嶺風景區，預計將吸引大量賞花遊客；另玄空法寺1月1...

「美國鼻、台灣心」美國修女來台奉獻一甲子故事出書

嘉義市聖馬爾定醫院創辦人、美國籍修女華淑芳來台奉獻超過60年，為救治更多民眾不畏艱苦、籌錢，在嘉義縣偏鄉創立診所到興建聖...

台南跨年演唱會 交通管制報你知

為迎接2021年，今年台南市跨年晚會移師永華市政中心西側廣場舉行，卡司陣容強大，加上適逢縣市合併10周年慶祝燈會，預期將...

影／台南揪空汙添利器 異味汙染物官能測定室啟用

台南市環保局展現稽查夜間異味汙染的決心，除培養聞臭師，並設置異味汙染物官能測定室，今天揭牌啟用。市長黃偉哲表示，建立異味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。