寒流報到帶來陣陣強風 把這所國小百年老榕樹吹倒了

根據氣象局顯示，雲林縣北港地區今天吹北風，蒲福風級6以上，平均風速約41～51km/h，一度超過43km/h。上午近10時許強風來襲，把南陽國小通學步道旁的百年榕樹吹倒，不慎砸到一旁停放的施工貨車，導致右側車頭毀損；校方第一時間拉起封鎖線並校安通報；無獨有偶，民眾發現僑美國小側門外有1電線杆倒塌、新街里有大段樹枝被強風吹落，所幸當時無人車經過，沒有造成任何傷亡。

今年第一波寒流昨晚入夜後報到，氣溫明顯驟降，農漁牧業、民眾除加強防寒及禦寒，但仍有不少硬體設備不敵強風而遭破壞；今天上午10時許南陽國小百年榕樹被強風吹倒，附近民眾聽聞一聲「碰！」巨響紛紛跑出家門看，幸好當時並非上學時間，沒有人受傷。

校方表示，學校目前正在進行通學步道施工作業，這棵老榕樹位在校門右方、緊鄰步道邊緣，一陣瞬間強風來襲，把樹吹往學校圍牆側倒；由於該棵老樹外觀正常，倒塌後才發現根部已被白蟻蛀空，疑因空洞致使不敵強風而倒。

倒下的老樹重壓停車格內的工程貨車，造成車頭右側毀損，校方除拉安全封鎖線，廣播告知人員勿靠近，也向縣府教育處校安通報，並申辦公共意外責任險出險流程，賠償車輛損失。

校方藉機留存老樹照片，向學生進行生命教育，倒下的樹木預計明天移開現場，提醒行經人車注意通行，勿靠近安全線內活動；另新街里掉落樹枝經里長王昭人前往處理後，現場已清除完畢。

除了北港地區，包括口湖、四湖、台西、麥寮及崙背等鄉鎮，也因強風侵襲造成電線路受影響，台電雲林區處表示，至今天凌晨3時起至目前，部分地區發生大小件停電事故，影響約1萬124戶停電。