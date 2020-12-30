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注意交通管制！元旦梅嶺賞梅及玄空法寺萬教迎春湧人潮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
元旦梅嶺風景區元旦賞梅將湧入人潮。圖／陳居峰提供
元旦梅嶺風景區元旦賞梅將湧入人潮。圖／陳居峰提供

寒流急速襲台，氣象局針對全台發布低溫特報，「越冷越開花」的台南楠西區梅嶺風景區，預計將吸引大量賞花遊客；另玄空法寺1月1至3日(星期五至日)舉辦萬教迎春博覽會，特邀全國各宗教團體蒞臨，預計有300間宮廟蒞臨參訪，約1萬人至1萬5千人參與，造成大量人車潮湧現。

玉井警分局為順利疏導大量車潮，自110年1月1日至110年1月3日，以及農曆春節連假期間自110年2月10日至16日，南188線區道（梅嶺風景區聯外道路）自臺3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入；若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車場不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施。玉井分局已先行協調交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，協助設置二層坪環線產業道路單向管制行車方向及梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客停車及行車指引。

玉井分局分局長許敏能表示，轄區除梅嶺風景區與玄空法寺外，尚有龜丹溫泉、玉井白色教堂及南化烏山紫竹寺等重要景點，玉井分局內外勤人員，積極投入元旦假期各重要景點及易壅塞路段交通疏導，也會派員每日不定時連線警察廣播電臺，回報轄區景點最新路況予用路人知悉，請用路人配合警察的疏導管制作為，共同維護優良的行車環境。

警察 停車場

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