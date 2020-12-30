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東石鄉環境清潔競賽連5霸 翁章梁現場拆封公布成績

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，東石鄉連5霸，累計獲5百萬元獎金，鄉長林佳瑩（中）開心領獎。記者魯永明／攝影
嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，東石鄉連5霸，累計獲5百萬元獎金，鄉長林佳瑩（中）開心領獎。記者魯永明／攝影

嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，18鄉鎮市山、海、平原區第一名，分別是番路鄉、東石鄉和民雄鄉，獎金各100萬元，其中東石鄉連5霸，累計獲5百萬元獎金，鄉長林佳瑩開心領獎。

電影「消失的情人節」及「蚵豐村」拍片取景地點都在東石鄉，東石清潔競賽連5年奪冠，有何秘訣？林佳瑩說，全鄉百餘名志工投入清潔維護，各村村長鄉民重視環境衛生，大家團結一心，愛鄉愛家園，拚出好成績。

環境清潔競賽分山海平原區三組，各組評比項目有村里組和鄉鎮市組，村里組各取前4名，第1-4名分別頒25萬、20萬、10萬和5萬元獎金，競爭最激烈鄉鎮市組取前3名和1名鼓勵獎，獎金分別是100、80萬、60萬和20萬元獎金。

獎金高多位鄉鎮市長到場，現場拆封成績彌封袋統計分數，氣氛緊張，成績由翁章梁確認公佈，鄉鎮市組由番路鄉、東石鄉和民雄鄉分別獲得山海平地區第1名，獎金各100萬元；村里組由中埔鄉三層村、義竹鄉埤前村和新港鄉潭大村拿下第一，各得獎金25萬。

另，嘉縣資源回收率高達59.26％，再創新高，109年資收率排名非直轄市縣市第一名，環保局每年舉辦資源回收績效考核揭曉，民雄鄉、鹿草鄉和番路鄉榮獲金質獎，獎金50萬元，新港鄉、東石鄉和梅山鄉銀質獎，獎金30萬元，阿里山鄉獲指定回收項目績優獎，獎金15萬元。

環保局長張根穆表示，各公所清潔人力除投入防疫消毒，對環境清潔也不馬虎，評審走遍鄉鎮市村里角落，針對公廁、道路、公園及市場評比，將觀光景點、熱區鄰近道路納入，要求公所劃定「環境維護示範區」，由委員針對示範區菸蒂、狗便及小廣告等細部環境維護工作進行考核，競賽採無預警隨機方式考核。

嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁（右五）當場拆封公布成績， 與獲獎鄉鎮市長及來賓開心合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁（右五）當場拆封公布成績， 與獲獎鄉鎮市長及來賓開心合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，榮獲山區第一名的番路鄉長林清根（左舉手者）開心地站上椅子歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，榮獲山區第一名的番路鄉長林清根（左舉手者）開心地站上椅子歡呼。記者魯永明／攝影

東石 翁章梁 資源回收

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