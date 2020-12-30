東石鄉環境清潔競賽連5霸 翁章梁現場拆封公布成績

嘉義縣環境清潔競賽上午在縣府中庭，由縣長翁章梁當場拆封公布成績，18鄉鎮市山、海、平原區第一名，分別是番路鄉、東石鄉和民雄鄉，獎金各100萬元，其中東石鄉連5霸，累計獲5百萬元獎金，鄉長林佳瑩開心領獎。

電影「消失的情人節」及「蚵豐村」拍片取景地點都在東石鄉，東石清潔競賽連5年奪冠，有何秘訣？林佳瑩說，全鄉百餘名志工投入清潔維護，各村村長鄉民重視環境衛生，大家團結一心，愛鄉愛家園，拚出好成績。

環境清潔競賽分山海平原區三組，各組評比項目有村里組和鄉鎮市組，村里組各取前4名，第1-4名分別頒25萬、20萬、10萬和5萬元獎金，競爭最激烈鄉鎮市組取前3名和1名鼓勵獎，獎金分別是100、80萬、60萬和20萬元獎金。

獎金高多位鄉鎮市長到場，現場拆封成績彌封袋統計分數，氣氛緊張，成績由翁章梁確認公佈，鄉鎮市組由番路鄉、東石鄉和民雄鄉分別獲得山海平地區第1名，獎金各100萬元；村里組由中埔鄉三層村、義竹鄉埤前村和新港鄉潭大村拿下第一，各得獎金25萬。

另，嘉縣資源回收率高達59.26％，再創新高，109年資收率排名非直轄市縣市第一名，環保局每年舉辦資源回收績效考核揭曉，民雄鄉、鹿草鄉和番路鄉榮獲金質獎，獎金50萬元，新港鄉、東石鄉和梅山鄉銀質獎，獎金30萬元，阿里山鄉獲指定回收項目績優獎，獎金15萬元。