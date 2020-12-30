元旦迎曙光 台南二寮觀日亭免索票

中央社 / 台南30日電

又到歲末年終之際，除了各地許多跨年活動外，到台南左鎮二寮觀日出也是不少民眾喜愛的迎新年方式，西拉雅國家風景區管理處今年沒有舉辦跨年活動，開放遊客自行登台賞景。

台南市政府先前持續舉辦多次「跨年三部曲」活動，其中第三部曲的「二寮迎曙光」就是配合西拉雅國家風景區管理處在左鎮二寮觀日亭舉辦，因受限場地大小，均採事前限額索票制前往參加，大批民眾一起迎接新年的第一次日出。

西拉雅國家風景區管理處今天指出，今年並未辦理二寮觀景平台的跨年相關活動，採開放二寮觀日平台給遊客自行跨年迎曙光，管理處會加強廁所清潔及平台照明，方便遊客使用，警方會對周邊道路進行交通管制。

西拉雅管理處指出，觀景平台已公告禁止露營、野炊及任何生火相關活動，勸導不聽者將依發展觀光條例規定處以新台幣1萬元以上罰金，請遊客配合，距觀景平台約2公里的岡林國小有提供露營住宿，約10分鐘車程外還有大坑農場可以住宿，遠程遊客可多利用。

西拉雅管理處指出，雖然是戶外活動，但目前仍是防疫期間，希望遊客盡量避免不要在大群廣眾下接觸，謹慎保持安全社交距離。

跨年 國家風景區 露營

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