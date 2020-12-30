「美國鼻、台灣心」美國修女來台奉獻一甲子故事出書

嘉義市聖馬爾定醫院創辦人、美國籍修女華淑芳來台奉獻超過60年，為救治更多民眾不畏艱苦、籌錢，在嘉義縣偏鄉創立診所到興建聖馬爾定醫院，她常說自己是「美國鼻、台灣心」，這些奉獻故事都收錄在新書「愛的腳蹤─華淑芳修女奉獻台灣60年」，記錄一路以來為嘉義醫療的付出。

院方今天舉辦新書發表會，88歲華淑芳坐著輪椅出席，市長黃敏惠、新書作者林保寶等人都到場參加，黃敏惠找出2007年耶誕節報佳音與華淑芳的合照，告訴「華淑芳就是我們嘉義人，要將她的精神傳遞下去、發揚光大」。

黃敏惠說，早期物資匱乏的時代，華修女選擇離開舒適圈，來台奉獻一甲子，用愛幫助需要的人。這個社會需要的不是英雄，而是典範，嘉義市何其有幸，有華修女來到這裡帶給我們幸福，這就是嘉義的故事、台灣的故事。

聖馬爾定院長陳美惠說，華淑芳一個美國人隻身來到台灣，憑藉著愛，無私奉獻超過60年，到台灣所學的第一句話就是「真美麗」，憑著這句話以及愛與信仰，她走遍各地，哪裡有需要就到哪裡去，替台灣醫療史寫下最動人的篇章。

林保寶說，書籍封面這張華修女慈祥微笑的照片，反映出60年來的貢獻，讓她已經變成真正的台灣人；書名「愛的腳蹤」則是希望大家閱讀時能思考，愛從哪裡來。

院方表示，1959年，27歲華淑芳懷抱著醫療助人的初心，從美國西雅圖搭船到台灣，「真美麗」是她在船上唯一學會的中文，即便迎接她的是各種艱困挑戰，初期在資源缺乏梅山鄉，陸續創立海星診所、啟明診所，一直到聖馬爾定醫院興建，以及首創阿里山24小時醫療站。