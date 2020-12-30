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影／台南揪空汙添利器 異味汙染物官能測定室啟用

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天成立異味汙染物官能測定室，市長黃偉哲了解作業情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天成立異味汙染物官能測定室，市長黃偉哲了解作業情形。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局展現稽查夜間異味汙染的決心，除培養聞臭師，並設置異味汙染物官能測定室，今天揭牌啟用。市長黃偉哲表示，建立異味污染物官能測定室，將異味定性、定量化，才能達到裁罰標準，及時處理問題，有效取締與遏阻不肖業者偷排廢氣，也期待環保署和環保局合作，發揮更有效的功能。

環保局長謝世傑表示，過去異味汙染物採樣的檢驗，都委委外處理，但夜間委外時效不理想，為能更快速回應民眾訴求，決定自己來，除了設置異味汙染物官能測定室，並培訓48名合格的聞臭師，對異味汙染做更有效及機動性處理，還給民眾好空氣。

黃偉哲說，隨著生活品質的提高，大家對於環境汙染的容忍度越來越低，但是有時候要處理異味問題卻不容易，需要專業認定。異味不一定是有毒，但對生活卻會造成很大的困擾，如日前發生的養雞場異味抗議事件，對民眾的生活品質都大打折扣。

他表示，環保局在財政不寬裕下，花近1百萬成立異味汙染物官能測定室，並培養聞臭師，未來能在很短的時間內能夠採樣、分析定室來做定性跟定量的分析，就有開罰、取締及輔導依據，有效打擊異味汙染。

環保局表示，每次執行聞臭測定需6名嗅覺員，測定前要先接受花香、糖焦、汗臭、糞臭或成熟果實等5種味道試驗以確認嗅覺正常。而且，當天不能化妝、不能吃辛辣食物，不能感冒鼻塞，平時更不宜碰菸酒及檳榔。雖然要求、限制多，但聞臭師都做好準備並自我要求，守護環境。

南市環保局統計，今年9月中旬至12月中旬，大新營地區夜間異味陳情件數66件，較去年同期149件大幅減少。到場時間也由平均1.66 小時降為0.21小時，查獲汙染情事由2.5%，提高為10.2%。

今天的啟用儀式，有環保署環境檢驗所長顏春蘭、市議員洪玉鳳、蔡旺詮、李鎮國等人參加，與黃偉哲一起揭牌。

台南市環保局今天成立異味汙染物官能測定室，市長黃偉哲了解作業情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天成立異味汙染物官能測定室，市長黃偉哲了解作業情形。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 環保署 感冒

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