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台南市四位人間國寶 黃偉哲今頒贈「卓越市民」獎

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市4位人間國寶，左二為黃福壽、左三蔡德太、右一陳三火、右二杜牧河，今由台南市長黃偉哲頒贈「卓越市民」獎，加以表揚。圖／市府提供
台南市4位人間國寶，左二為黃福壽、左三蔡德太、右一陳三火、右二杜牧河，今由台南市長黃偉哲頒贈「卓越市民」獎，加以表揚。圖／市府提供

文化部日前公告新增8位人間國寶，其中4位為臺南傳統工藝大師，分別為「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「玉雕」黃福壽與「傳統木雕」蔡德太。台南市長黃偉哲今天特別頒贈4人「卓越市民」獎，加以表揚。

上午頒贈儀式在台糖長榮酒店舉辦，黃偉哲致詞時特別感謝4人長期在傳統工藝上的堅持與努力，為台灣保存技術。未來市府將更積極投入相關推廣傳習業務，讓更多市民朋友了解台南所擁有的珍貴資產。

文化局表示，「泥塑」杜牧河藝師，師承廣泛多元，從家傳捏麵人起始，融會糊紙、花燈紮製、剪黏、彩繪、泥塑等多項技藝，並善用製作捏麵人的細緻手藝，掌握多種傳統與現代材料的特性，個人風格強烈，表現手法不拘一格，所塑造的神像靈動鮮活、形象飽滿，充滿雕塑應具備的寫實感與動態感。作品造形寓意及詮釋自成一格，堪稱連結古今，融入新技，卓然有成的一代巨匠。

「剪黏」陳三火藝師，師承洪坤福派下，修建過上百間廟宇，被譽為「屋頂上的藝術家」。材料從前期廢棄瓷片、杯碗至中期的彩色玻璃，到晚近淋搪的使用，深刻反映臺灣各時代的價值觀、工藝演進的歷程；在製作方式上則將剪黏轉向立體化、巨型化，呈現動態美感，刻劃細膩，色彩華麗，具個人風格。

「玉雕」黃福壽藝師，國中畢業後與玉石結緣，藉由手傳達心，包括對大自然的寶愛、對土地的情感、對宇宙生命的觀察，作品呈現數千來來玉雕文化藝術的極致，創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，以及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節，其心靈手巧和場景營造亦不落俗套，是當代極具指標性的玉雕創作者。

「傳統木雕」蔡德太藝師，師承張永全與黃澄雄，擅長神桌、神轎及廟宇、祠堂鑿花，作品極為精巧細緻，能雕能畫能設計，鑿花技藝精湛、工法細緻，不論仿古新作均堅持古法並精進超越，充分掌握技藝及運用場域之表現形式。

黃偉哲 神轎

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