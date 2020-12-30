稽查異味污染 台南官能測定室啟用

稽查異味污染，台南市「異位污染物官能測定室」今天揭牌啟用，目前編制48名聞臭師，一旦送件，迅速判定，超標就裁處。

台南市長黃偉哲今天主持台南市政府環保局建置的「異味污染物官能測定室」揭牌典禮；他表示，民眾對異味很敏感，「異味污染物官能測定室」將異味定性、定量化，及時處理裁處，有效取締與遏阻偷排廢氣。

台南市政府環保局長謝世傑說，過去異味污染物採樣檢驗委外處理，夜間委外時效不理想，環保局決定自己來，3個月建立「異味污染物官能測定室」，培訓48名聞臭師，以後處理會更有效率。

環保局人員表示，每次執行聞臭測定需要6名聞臭師，測定前要先接受花香、糖焦、汗臭、糞臭或成熟果實等5種味道試驗，以確認嗅覺正常；聞臭師當天也不能化妝，不能吃辛辣食物，不能感冒鼻塞，平時更不宜碰菸酒及檳榔，要求限制多。

台南市民對空污容忍度低，異味檢舉多，且經常在深夜。法令規定，判定空氣異味是否超標，須在6小時或12小時內完成。環保局雖可隨時出動稽查採樣，但受委的民間業者常不願深夜接案，嚴重影響取締成效。

環保局人員說，「異味污染物官能測定室」啟用後，環保局不論凌晨或清晨都可隨時配合執行異味數值分析與判定，一旦超標就依法裁處，快速回應民眾訴求，更節省委外經費。

另外，環保局也在全市裝設900顆空氣品質微型感測器，分布在21個工業區及周遭，近期將再增設500顆，除偵測工廠PM2.5、揮發性有機污染物外，畜牧業也是重點偵測對象。這些微感器將新增氨氮或硫化物感測系統，以協助稽查人員執法。

環保局統計，近年來民眾檢舉或陳情的空污異味，依序為露天燃燒、油煙、製造業、畜牧業、燒香或紙錢等。夜間異味以油煙、露天燃燒、製造業等較多。