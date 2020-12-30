成年年齡下修到18歲 嘉義市公投自治條例也修正

立法院會三讀修正通過將成年年齡降為18歲，嘉義市府為配合公民權年齡下修，修正公投自治條例，將投票年齡層修到18歲，也趁勢修訂相關規定，例如刪除若撤回提案，三年內不得再提出的條文、理由書由原1500字修正為2000字，提案也不再需經審查委員會審查，並因應時代變化，增訂發表會或辯論必須網路直播。

嘉義市府民政處指出，成年年齡下修後，公投母法也修正，嘉市府配合中央，已經議會通過修正公民投票權從20歲下修到18歲的自治條例，也修正部分條例，目前嘉義市雖然沒有地方性舉辦的公投案，但明年8月全國舉行重啟核四公投案。

例如，原本公民投票提案理由書字數限制為1500字內，修正到2千字內，讓提案人更清楚表達立場，也刪除需帶國民身分證影本，僅要親自簽名蓋章，填寫身分證字號和戶籍地址即可。

民政處指出，另外也刪除提案人若撤回提案或放棄連署者，3年內不得就同一事項重行提出的條文，另外為避免審查提案冗長，原本條文應由學者專家擔任審查委員也刪除，由民政處審查即可，若提案人數不足時，補提案日數由原條文的10天延長至30天。

原條文中僅提到至少要舉辦一場發表會或辯論會，並由指定電視台轉播，但順應時代變化，增訂發表會或辯論會應網路直播，錄影、錄音應公開在選委會網站。

為明確主管機關權責，也新增自治條例主管機關為嘉義市政府，並新增公民投票經費，由市府依法編列預算，至於公投提案人數，仍維持最近一次市長選舉人數千分之5以上。