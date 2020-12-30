嘉義縣府與嘉邑行善團聯手建造 布袋義竹往來橋梁通車

嘉義縣義竹鄉與布袋鎮往來最重要的聯絡橋梁「仁義鎮安橋」，上午由縣長翁章梁和嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志等人，共同主持謝土剪綵通車，為兩地鄉親提供更安全、兼具治洪與通行的便利交通。

仁義鎮安橋總長340公尺（橋梁33公尺、引道307公尺），橋寬12公尺，總工程費5100萬元，橋梁建造費1690萬元由嘉邑行善團支出、引道費用及橋梁設計監造費3410萬元由嘉縣府負擔。

仁義鎮安橋改建後，橋高由原來的2.3公尺，提高到4.7公尺，配合縣府施作的引道工程，有效改善區域長久以來的淹水問題。仁義鎮安橋梁主體工程107年9月開工，今年5月完工，引道工程9月完工，一併舉行謝土通車，翁章梁等人虔誠祝禱，祈求行車安全。

仁義鎮安橋（義布橋）位在縣道172線布袋鎮和義竹鄉交界，跨越溪墘排水支流，水系屬龍宮溪排水系統，銜接義竹鄉後鎮村及布袋鎮永安里、東港里，往來交通密集，是聯絡地方重要幹道，由於海平面年年增高，水平面逐年升高，原有義布橋橋梁過低，長度不足，影響溪墘排水通洪斷面，每逢豪雨容易淹水，影響民眾通行安全。