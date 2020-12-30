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明年台南身障津貼納入娘家財產計算恐遭取消 藍綠反彈

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市身心障礙者生活補助明年起將納入娘家財產計算，導致初估逾千名身障弱勢的補助恐遭取消，引發藍綠議員反彈。記者鄭維真／攝影
台南市身心障礙者生活補助明年起將納入娘家財產計算，導致初估逾千名身障弱勢的補助恐遭取消，引發藍綠議員反彈。記者鄭維真／攝影

台南市身心障礙者生活補助明年起將納入娘家財產計算，導致初估逾千名身障弱勢的補助恐遭取消，引發藍綠議員反彈，除了請社會局懸崖勒馬，從寬善盡照顧責任，別將娘家財產列入計算，並要求在1月臨時會進行專案報告。

民進黨議員李啟維指出，過去台南市身心障礙者生活補助審核時，未將娘家財產列入計算，審計部因兩性平權團體有意見糾正市府，因此台南市政府從明年起審核項目要納入娘家財產。

李啟維說，最近開始審查，許多原本符合補助的身心障朋友都被取消資格，痛批政府再怎麼窮也不應該對身障弱勢族群太苛刻，女兒嫁出去建立新家庭，還要把娘家財產計算進去實在不合情理，影響數千人。

民進黨議員蔡旺詮直批，審計單位不食人間煙火，不了解社會底層的辛苦，市府社會局應向審計部力爭，不能隨意剝奪民眾權益。

民進黨議員陳怡珍說，身心障礙者生活補助此番調整，失去照顧身障的美意，畢竟這對身心障礙者是微薄的補助，對市府來說金額真的不高，市府應再深思。

國民黨議員蔡淑惠表示，這對身心障非常不公平，要求社會局在臨時會做專案報告，由議會提案，給身心障團體最期待的補助方式。

國民黨議員盧崑福說，莫忘世上苦人多，市府要用地方去抵抗中央不合理的地方，呼籲市府針對審核條件更動沒有領到補助的身心障礙者，以後要回溯補到足。

南市社會局主秘朱棟表示，台南市合併10年以來，身心障礙者生活補助資格審核比其他縣市寬鬆，此次審計單位認為男性、女性福利審核不一致，針對資格審核違反男女平等，所以提出糾正，「現在對於議員的建議沒辦法做任何承諾」。

民進黨 身障 國民黨

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