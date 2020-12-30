嘉義縣仁義鎮安橋完工通車 橋面高4.7M防淹水

聯絡嘉義縣義竹鄉及布袋鎮的仁義鎮安橋，今天完工通車，橋面提高至4.7公尺，解決原本橋面過低易淹水問題。縣長翁章梁感謝嘉邑行善團出資改建橋梁，保障民眾行路安全。

入冬首波寒流今天報到，義竹鄉及布袋鎮鄉親頂著強風參加仁義鎮安橋（舊名義布橋）謝土通車典禮。翁章梁表示，仁義鎮安橋由嘉邑行善團出資改建，將橋面高度從原本的2.3公尺，提高為4.7公尺，改善長久容易淹水問題，感謝嘉邑行善團善舉。

嘉義縣府建設處表示，由於海平面年年增高，地層又下陷，使得既有義布橋梁過低及長度不足，影響溪墘排水通洪斷面，每逢豪雨容易造成淹水，影響民眾通行安全。

縣府將義布橋改建工程納入「流域綜合治理計畫」，因「流域綜合治理計畫」經費有限，無法將橋梁及引道全部納入一併改善，向嘉義市嘉邑行善團尋求協助，橋梁部分由嘉邑行善團施作，引道部分由「流域綜合治理計畫」經費執行。

建設處表示，義布橋改建後更名仁義鎮安橋，總長度340公尺（橋梁33公尺、引道307公尺）、寬度12公尺，總工程費約新台幣5100萬元，包括橋梁建造費1690萬元（由嘉邑行善團支出）、引道費用及橋梁設計監造費約3410萬元由嘉義縣政府負擔。