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還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

少女時代孝淵接受二次採檢 台南跨年登台得看結果

中央社 / 台南30日電

預定在台南跨年晚會登台的韓國「少女時代」團員之一的孝淵，今天居家檢疫期滿、自主健康管理中，且接受二次採檢，檢驗結果若是陰性，明晚就能上場。

台南市政府表示，正在自主健康管理的孝淵，今天接受二次採檢，以急件送往檢驗，能否順利出關表演，就看檢驗結果。

台南市長黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，孝淵接受高規格14天居家檢疫及7天自主健康管理，若採檢通過，就能登台表演；若是陽性或偽陽性，無法登台，還要請她留在台灣過新年接受治療。

黃偉哲表示，他這段期間未和孝淵視訊或通電話，依經紀公司規定也不能曝光。

台南市政府人員說，檢驗結果出爐就會公布。至於孝淵在哪裡自主健康管理，市府不願透露，以免造成困擾。

健康管理 居家檢疫 黃偉哲

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