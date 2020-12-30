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元旦出遊熱點！台南梅嶺不只梅花含苞 3大景色吸引遊客
元旦假期，台南梅嶺向來是出遊熱點，因寒流來襲，梅花也含苞待放中，果農評估今年從高海拔到低海拔梅樹葉子幾乎都落光光，加上日前下雨催出不少花苞，預期今年花開情況不錯，目前開花約1成左右，預計再一周會達到2、3成，因天氣涼冷白天又出太陽，是登山健行的旺季，加上沿途紫牡丹盛開還有雲海欣賞，仙桃也提前進入產季，有果園開放採果樂，都適合親子同遊。
梅農陳居峰說，今年梅花普遍較延後，約再過一周會陸續盛開，但近年來很多登山健行遊客，在秋冬喜歡來到梅嶺，因氣溫較低但白天出太陽，很適合從事戶外活動，這個季節如果清晨起霧，接著出太陽，上午8、9點左右就可看到雲海，若是在一線天和梅嶺古道較高處往下俯看會更美。
今年梅嶺的仙桃則提前進入產季，遊客也喜歡採買回家拜拜敬果或食用，福來梅園種植大顆及早熟品種，有開放採果樂，每斤30元，4斤100元，也可以讓親子樂翻天。
元旦假期往年都會湧入很多遊客，梅花加上梅子雞等美食的魅力，近來更串聯龜丹溫泉區多家飯店開幕的泡湯遊客，以及玄空法寺、永興吊橋等景點，一路帶動台3線觀光美食，連帶農產品伴手禮都熱賣。玉井警分局將有警力疏導管制因應車潮。
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